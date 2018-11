Hokejisti HK SŽ Olimpija so na dramatičnem derbiju, v katerem ni manjkalo preobratov, še četrtič v sezoni premagali HDD Sij Acroni Jesenice. 53 sekund pred koncem je zmagovalca (4:3) odločil Sašo Rajsar. Gorenjec je zmagoviti zadetek dosegel tudi na septembrskem finalu pokala Slovenije. Olimpija je Jesenice na domačem ledu premagala prvič po aprilu leta 2016. To je še četrta zmaga zmajev nad železarji v tej sezoni. Štela je dvojno, tudi za točke državnega prvenstva, v katerem Olimpija vodi.

Po dveh letih in sedmih mesecih čakanja oziroma 11. aprilu 2016 je Olimpiji na domačem terenu uspelo premagati Jesenice. To je bila še četrta zmaga HK SŽ Olimpija nad HDD SIj Acroni Jesenice v tej sezoni. Zeleno-beli tabor je dobil pripravljalno tekmo na Bledu, z zmago v finalu pokala v Kranju osvojil prvo lovoriko sezone, pred slabim mesecem pa v Podmežakli gostiteljem ni pustil veliko možnosti. Tekma se je takrat končala s 4:0. Tokrat je bilo v Tivoliju precej bolj izenačeno. Kazalo je na podaljšek, a je na koncu srečanje odločil Gorenjec Sašo Rajsar.

Rodman se je vrnil, Paradisu ni uspelo stisniti zob

David Rodman je po 15. septembru v soboto spet zaigral v Alpski ligi in v nedeljo pomagal soigralcem. So pa Jeseničani ostali brez Philippa Paradisa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Železarje, ki se ubadajo s kroničnim pomanjkanjem branilcev (Nik Pem in Urban Sodja sta se iz napadalske pozicije preselila med branilce), je tik pred srečanjem ostala brez napadalca Philippa Paradisa, ki se je na zadnjih sedmih tekmah izkazal z osmimi točkami (šest zadetkov, dve asistenci). Kanadčana je ob koncu sobotne tekme močno zadel plošček v predel reber, na ogrevanju je stisnil moči, a na tekmi ni šlo.

V prvi napad se je tako k Luki Bašiču in Tadeju Čimžarju preselil izkušeni Miha Brus. Se je pa po dobrih dveh mesecih po poškodbi že v soboto vrnil David Rodman (koleno) in soigralcem pomagal tudi na derbiju.

Ta se je začel povsem po ljubljanskih notah, ki so že v tretji minuti na noge spravili lepo število gledalcev v Tivoliju (zbralo se jih je okoli 2.500).

Aleš Mušič je Olimpijo popeljal v vodstvo, na 2:0 ga je v drugem delu zvišal Gregor Koblar ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ljubljančani so izigrali jeseniško obrambo ter po lepi akciji Gala Korena in Aleša Mušiča ugnali Clarka Saundersa. Gostom se je kmalu ponudila priložnost za izenačenje z igralcem več, a je bil Žan Us, ko je bilo najbolj nevarno - ob poskusu Blaža Tomaževiča - na mestu. Železarji so do priložnosti prihajali predvsem z igralcem več, a Usa jim ni uspelo premagati in zmaji so na odmor odšli z 1:0.

Kalan začel preobrat, Olimpija zmrznila

Gostje so imeli v začetku drugega dela še tretjič igralca več, a tudi tretje številčne prednosti niso izkoristili. So pa še drugič v polno zadeli zmaji, v 30. minuti je Gregor Koblar zvišal na 2:0. Ljubljančani so si kmalu zatem priigrali prvi power-play, a so Jeseničani po napaki Žana Jezovška začeli preobrat. Celjan v zeleni vrsti je na modri črti izgubil plošček, Gašper Glavič je ušel v protinapad, Jezovšek pa je nad njim storil prekršek, po katerem so sodniki dosodili kazenski strel. Uspešno ga je izvedel eden boljših posameznikov Luka Kalan, ki je dobre pol minute zatem še drugič zatresel ljubljansko mrežo, a zadetka sodniki (ogledali so si posnetek) niso priznali zaradi visoke palice.

..., nato pa je Luka Kalan začel preobrat. Najprej je znižal na 1:2, nato zadel za 2:2, a sodniki njegovega zadetka niso priznali, je pa v nadaljevanju podal za izenačenje, pod katerega se je podpisal Miha Brus. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija je bila v tem delu tekme nemočna, železarji so dobili krila in oblegali vrata Usa, ta je v 37. minuti klonil še drugič. Iz bližine ga je ugnal Miha Brus, ki je dobro nadomestil Paradisa, in soigralce na odmor popeljal z rezultatom 2:2.

Fotoutrinki s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Kapetan za vodstvo, kapetan za izenačenje, Gorenjec za zmago Ljubljančanov

Ta se je v zadnji tretjini hitro spremenil. Zamenjave na semaforju so bili veseli Jeseničani, ki so v 43. minuti po strelu kapetana Andreja Tavžlja iz mrtvega kota priredili preobrat in po zaostanku z 0:2 povedli s 3:2. Sedem minut pozneje je z drugim zadetkom odgovoril še ljubljanski kapetan Mušič in z izenačenjem napovedal dramatične zadnje minute.

In res so bile. Ko je že kazalo, da bo o zmagovalcu odločal podaljšek, se je 53 sekund pred koncem plošček od pleksistekla odbil do Gorenjca v ljubljanskem dresu Saše Rajsarja, ta je stal sam pred Saundersom in postavil končnih 4:3. Nekdanji železar je odločil še drugo srečanje sezone proti nekdanjemu klubu. Za zmago je zadel tudi na finalu pokala.

Andrej Tavželj je v začetku zadnje tretjine zadel za popoln preobrat in vodstvo Jesenic s 3:2, a nato je sledil preobrat Olimpije, ki se je veselila še četrte zmage nad Jesenicami v tej sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Na srečo smo se po šok terapiji pobrali"

"Derbi je bil za gledalce super, za trenerje pa zagotovo malo manj. Začeli smo dobro prvo tretjino, imeli vse v svojih rokah, nato pa je bilo na polovici srečanja videti, kot bi nas nekdo odrezal. Ne vem, zakaj se to dogaja. Imeli smo pobudo, nato pa se je zdelo, kot bi pozabili igrati hokej. Šok terapija, bili smo slabi, ničesar nam ni uspelo sestaviti, videli smo preobrat Jesenic, želel sem si le, da bi se druga tretjina čim prej končala. Na koncu smo se k sreči pobrali in pripeljali tekmo v svojo korist," je po srečanju razmišljal strelec zmagovitega zadetka Rajsar in ob tem izpostavil vso ekipo.

"Ni pomembno, kdo zadene, pomembno je, da smo zmagali in da so tri točke ostale tam, kjer morajo."

"Imeli smo pobudo, nato pa se je zdelo, kot bi pozabili igrati hokej. Ne vem, zakaj se nam je to zgodilo, a pomembno je, da smo se na koncu sestavili in da so točke ostale doma," je bil zadovoljen Rajsar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najboljša tekma proti Olimpiji, a tepla jih je nedisciplina ...

"Kar zadeva nas, je bila to proti Olimpiji letos najboljša tekma. Hokej je tak, da se stvari hitro obrnejo, dve napaki v zadnji tretjini sta nas stali dveh zadetkov in Olimpija je na koncu, drugega ne morem reči, zasluženo zmagala. Žal nas je nedisciplina v igri v obrambni tretjini stala zmage," je po porazu dejal Kalan, o razveljavljenem zadetku pa razmišljal takole: "Že na začetku se mi je zdelo zelo nenavadno, da je bil zadetek razveljavljen. Zdelo se mi je, da je bil regularen, pogledali bomo video, a za nazaj ne moremo nič spremeniti. Tekmo smo izgubili, napake bomo poiskali v svoji igri in se pripravili na naslednje tekme."



Jeseničane naslednja tekma čaka v sredo, ko bodo gostili Zell am See, Ljubljančane pa v soboto v Milanu. Naslednji derbi bo 22. decembra, prav tako v Ljubljani.

Alpska liga, 25. november



HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

1:0 Mušič 3. (Koren, Zajc), 2:0 Koblar 30. (Rajsar, Planko), 2:1 Kalan 32. (KS), 2:2 Brus 37. (Bašič, Kalan), 2:3 Tavželj 43. (Čimžar, Brus), 3:3 Mušič 51. (Planko, Zorko), 4:3 Rajsar 60. (Jezovšek, Koblar)



Alpska liga, 25. november

Lestvica

