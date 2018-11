Jeseničane čaka zahteven konec tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpska liga, med 21. in 24. novembrom

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice misli še ne morejo povsem usmeriti v nedeljski derbi Alpske lige s HK SŽ Olimpija. Železarji bodo namreč v soboto zvečer (19.30) gostovali pri Kitzbühlu, se v jutranjih urah vrnili domov in se v nedeljo ob 17.30 ustavili v Tivoliju.

Gorenjskemu moštvu gre v zadnjih tednih rezultatsko dobro. V Alpski ligi so Jeseničani nanizali tri zmage, med drugim so ugnali drugi Lustenau. V Avstriji bodo tako v soboto zvečer poskušali nadaljevati niz neporaženosti. Njihov nasprotnik bo Kitzbühel, ki zaseda 13. mesto in je pred tremi krogi na kolena spravil drugega jeseniškega tekmeca ta konec tedna, HK SŽ Olimpija.

Večna rivala se bosta pomerila v nedeljo ob 17.30 v Tivoliju. To bo drugi derbi Alpske lige v tej sezoni, prvega so suvereno dobili Ljubljančani (4:0). Tudi preostali medsebojni srečanji v tem tekmovalnem obdobju sta pripadli zeleno-belemu taboru (pripravljalna tekma in finala Pokala Slovenije).

Strah pred kolapsom V ljubljanskem taboru se bojijo nedeljskega prometnega kolapsa. Obiskovalcem sporočajo: "Ker je število parkirnih mest v Tivoliju omejeno, priporočamo nakup vstopnic v predprodaji. Vstopnica namreč zagotavlja brezplačen prevoz z LPP tri ure pred tekmo in po njej."

Lestvica

