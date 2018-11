Triglavani na kolena spravili vodilno Crveno zvezdo

Državno prvenstvo in liga IHL, med 19. in 25. novembrom

Kranjčani so po sobotnem porazu s Crveno zvezdo v nedeljo še enkrat igrali z vodilnimi Srbi in jih premagali s 4:2. Foto: Urban Meglič/Sportida

Hokejisti HK Triglav Kranj so po sobotnem porazu pri vodilnem moštvu lige IHL Crveni zvezdi (1:3) v nedeljo še drugič v enem dnevu prekrižali palice s Srbi in zmagali s 4:2. HK SŽ Olimpija je še drugič v sklopu državnega prvenstva premagala HDD Sij Acroni Jesenice (4:3) in s utrdila v vodstvu. Člani HK Slavija Junior so v soboto na domačem terenu po podaljšku s 3:2 premagali branilca naslova drugo ekipo Medveščaka iz Zagreba. Zmagoviti zadetek je prispeval Enes Gorše. Celjani so s 3:6 izgubili pri KHL Zagreb.