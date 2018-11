Eni gor, drugi dol, karte pred derbijem se mešajo

Krivulji večnih slovenskih tekmecev sta se v zadnjih dveh tednih povsem obrnili. Hokejisti HK SŽ Olimpija so po nizu devetih zmag na zadnjih treh tekmah vselej izgubili. V sredo so proti Kitzbühlu prikazali eno slabših predstav na domačem ledu v alpski sezoni.

Nič kaj prijetna popotnica za zahtevno dvojno avstrijsko gostovanje konec tedna. V soboto bodo najprej gostovali pri drugi ekipi tekmovanja Lustenauu, v nedeljo pa palice prekrižali še s tretjim Feldkirchom, ki mu gre pod taktirko Nika Zupančiča vse bolje. Na zadnjih osmih tekmah je izgubil le enkrat, med drugim si je samozavest okrepil prav z zmago nad velikim rivalom Lustenauom.

Skupaj do velikega zmage, zdaj vsak na svojem bregu Kapetan Aleš Mušič pred zahtevnim koncem tedna pravi, da se morajo s soigralci vrniti k osnovam. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nedeljski večer na ledu Feldkircha bo nekaj posebnega. Na različnih bregovih bosta stala nekdanja soigralca, ki sta pred 20 leti z avstrijskim klubom presenetljivo postala evropska prvaka. Na eni strani bo trener Avstrijcev Zupančič, na drugi športni direktor zmajev Tomaž Vnuk.

Vrniti se k osnovam

"V igri moramo popraviti nekaj stvari, najprej sami pri sebi in potem kot ekipa. Mislim, da nas je to stalo zmago. Imeti moramo zmagovalno miselnost in se ta konec tedna vrniti k osnovam: odigrati tekmo stoodstotno vseh 60 minut in se vrniti domov s šestimi točkami," je po porazu v sredo razmišljal kapetan zmajev Aleš Mušič.

Našli zmagovito pot

Ko bo Ljubljančan s soigralci doma odigral naslednjo tekmo Alpske lige, bo na koledarju 25. november in derbi s HDD Sij Acroni Jesenice. Če je prvi medsebojni obračun največjih slovenskih hokejskih tekmecev potekal povsem po notah zeleno-belega tabora (zmaga s 4:0), proti kateremu rdeči ni imel realnih možnosti za zmago, bi se lahko karte čez dober teden pošteno premešale.

Jeseničani v soboto pričakujejo Bregenzerwald. Bodo zmagali tretjič zapored? Foto: Urban Meglič/Sportida

Železarji so v zadnjih tekmah obrnili trend in po seriji porazov dosegli dve zmagi, med drugim so na zadnjem obračunu na kolena spravili drugi Lustenau, se četrti Olimpiji približali na tri točke in napovedali, da bi bil lahko derbi precej bolj izenačen.

Jeseničani, za katere je na zadnji tekmi zaigral tudi povratnik na Gorenjskem Eric Pance, prvi vratar Clarke Saunders pa še naprej ni v najboljši formi, bodo v soboto gostili 14. Bregenzerwald, teden zatem pa manj kot 24 ur pred derbijem gostovali pri Kitzbühlu, ki je v sredo iz Ljubljane odpeljal tri točke.

