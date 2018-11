Konec sodelovanja: Dobil je dovolj priložnosti. Če nekdo noče sodelovati, potem ne gre.

Da se finskemu branilcu Jesseju Jyrkkiöju čas na Jesenicah izteka, se je namigovalo že nekaj časa. Pri HDD Sij Acroni Jesenice, ki mu kronično primanjkuje branilcev, so v soboto potrdili, da se poti 29-letnika, ki ni bil na želeni ravni, in kluba ločujejo.

"Ni skrivnost, da se je glede na njegov sloves od njega pričakovalo več. Njegov odnos v slačilnici, odnos na ledu in pomanjkanje volje ter želje pomagati ekipi doseči zastavljene cilje, enostavno niso na pričakovani ravni, da bi se trenerski štab odločil za nadaljnje sodelovanje s tem branilcem," so o Jesseju Jyrkkiöju zapisali na spletni strani kluba in dodali, da se je uprava v zadnjih nekaj dneh trudila najti skupen jezik z omenjenim igralcem in njegovim agentom. Finec je v sklopu Alpske lige Jesenicam pomagal na 14 tekmah, dosegel en zadetek in se podpisal pod deset podaj.

Ni predan športu

Svoj pogled je predstavil tudi trener Gaber Glavič, ki mu po lanski sezoni kronično primanjkuje branilcev. Potem ko so odšli Aleksandar Magovac, Miha Logar in David Planko, v klubu niso uspeli nadomestiti praznine na modri črti.

"Dal sem mu dovolj priložnosti, saj pri tujcu pričakuješ več truda, a pričakovanega učinka enostavno ni bilo," je o Fincu dejal Glavič. Foto: Urban Meglič/Sportida

"Jesse preprosto ni dovolj predan športu in dolgo sem bil potrpežljiv. Ofenzivno je talentiran, vse drugo pa je bilo veliko premalo za nas. Poleg tega v Slovenijo na začetku sezone ni prišel dovolj pripravljen, a sem rekel, da ga bom pripravil jaz, toda če nekdo noče sodelovati, ne gre. Dal sem mu dovolj priložnosti, saj pri tujcu pričakuješ več truda, a pričakovanega učinka enostavno ni bilo," je o 29-letnem Fincu, ki je za Jesenice zadnjič igral pred premorom, povedal Glavič.

Po Pemu nov napadalec na branilskem mestu

Na branilsko mesto je postavil novega napadalca, in sicer bo začasno, dokler ne najdejo novih moči, v obrambi igral napadalec Urban Sodja. Do menjave igralskega položaja v gorenjskem moštvu je prišlo že lani, ko se je iz napadalca v branilca prelevil Nik Pem.

Jeseničani so na zadnjih dveh tekmah zmagali. Z 12:2 so premagali Zell am See, pred dnevi pa na kolena spravili moštvo z vrha Lustenau. Ob 18. uri bodo gostili Bregenzerwald.

Preberite še: