Bleda Olimpija se je zbudila prepozno

Člani HK SŽ Olimpija so teden treh tekem odprli v sredo, ko so gostili Kitzbühel in izgubili še tretjič zapored. Ljubljančani, ki so dva zadetka dosegli v zadnjih dveh minutah, so klonili z 2:3. Bolje gre deset dni pred derbijem (25. 11.) železarjem. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic so v torek s 5:3 ugnali drugouvrščeni Lustenau. Za Jesenice je prvič po vrnitvi na Gorenjsko zaigrala tudi zadnja okrepitev Eric Pance.

Ljubljanski hokejisti so po reprezentančnem premoru skušali začeti nov niz zmag, ki se je končal po devetih zmagah na prejšnjih dveh tekmah s Salzburgom in Feldkirchom, a bili pri tem neuspešni.

Zeleno-beli tabor je v večjem delu tekme kazal eno skromnejših predstav sezone, precej sta se poznali odsotnosti napadalcev, obolelega Gregorja Koblarja in Aljaža Chvatala, ob katerih so se premešale karte v peterkah.

Gostje so ob igralcu več povedli v 15. minuti, na začetku druge tretjine pa Žana Usa hitro premagali še dvakrat in ušli na 3:0, kar je bilo na koncu dovolj za zmago.

V zadnjih minutah so Ljubljančani, ki vmes niso izkoristili minute z dvema igralcema več, zgrešili pa so tudi prazen gol ob igralcu manj, močno pritisnili, a je vratar Tyler Rimmer večkrat dobro posredoval. Kazalo je že na prvi Olimpijin poraz brez gola, a sta v 58. in 59. minuti sledila zadetka kapetana Aleša Mušiča, ki je popestril zadnje sekunde, v katerih pa preobrata ni bilo.

Zmaji, ki zasedajo četrto mesto, bodo konec tedna odpotovali na mini avstrijsko turnejo. V soboto bodo palice prekrižali z Lustenauom, v nedeljo pa še s Feldkirchom. Ko se bodo naslednjič vrnili domov, jih v nedeljo, 25. novembra, čaka derbi z Jesenicami, ki so se vrnile na zmagovito pot.

Pance zaigral, Jeseničani ugnali Lustenau

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na zadnji tekmi pred premorom pustošili pri Zell am Seeju, kjer so zmagali s kar 12:2 in končali serijo štirih zaporednih porazov. Slavili so tudi na uvodnem srečanju po premoru.

V gosteh so strli drugouvrščeni Lustenau, za katerim je boleča sobota. Na predarlskem derbiju je proti velikemu tekmecu Feldkirchu, ki ga vodi Nik Zupančič, izgubil s kar 1:6. Avstrijci so zdaj priznali premoč še železarjem, za katere je prvič zaigral povratnik na Gorenjskem Eric Pance.

Jeseničani so z zmago z osmega vsaj začasno skočili na peto mesto. Foto: Sportida

Jeseničani so v deveti minuti ob številčni premoči povedli prek kanadskega napadalca Philippa Paradisa, a so se domači hitro vrnili in ugnali Clarka Saundersa. Novo vodstvo je slovenskim državnim prvakom zagotovil Miha Brus, ki je pozneje zadel še drugič (za 3:2). Po njegovem drugem zadetku gorenjsko moštvo vodstva ni več spustilo iz rok. Na 4:2 je zvišal Blaž Tomaževič. Gostitelji so nato sicer znižali, a je vse dvome o zmagovalcu razblinil Nik Pem, ki je v 54. minuti postavil končnih 5:3. Železarji so sprožili 34 strelov, Avstrijci le 21.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, ob 18. uri bodo gostili Bregenzerwald.

Alpska liga, med 13. in 15. novembrom

Lestvica

Preberite še: