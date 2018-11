Zupančičevi so se ob rekordu Alpske lige znesli nad velikim rivalom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Alpske lige so v reprezentančnem tednu večinoma počivali, a ne vsi. V soboto sta se na derbiju na Predarlskem pomerili moštvi z vrha lestvice: Feldkirch, ki ga vodi Nik Zupančič, in Lustenau. Obračun si je ogledalo 4.438 gledalcev, kar je rekord tekmovanja. Zupančičevi so domače gledalce razveselili z zmago s kar 6:1 in s skokom na tretje mesto, s katerega so izrinili Olimpijo.

Zadnji teden je večina moštev v Alpski ligi lahko izkoristila za počitek in priprave na nadaljevanje tekmovanja – nekateri člani Jesenic in Olimpije so sicer igrali na reprezentančnem turnirju v Minsku –, na sporedu je bil le en obračun, a ta še kako pester. Na Predarlskem sta se v soboto udarila velika rivala, ki krojita vrh alpskega tekmovanja.

Feldkirch trenerja Nika Zupančiča je namreč gostil Lustenau in dodobra napolnil njegovo mrežo. Zupančičevi so zadeli po zgolj 12 sekundah, ko je udaril najboljši strelec lige (17 zadetkov na 15 tekmah) Robin Soudek. Čeh, ki je z 31 točkami na vrhu točkovne lestvice, se je podpisal pod štiri zadetke. Lustenau je častni gol dosegel v 53. minuti, ko so gostitelji vodili že s 6:0.

Veselje Feldkircha ob zmagi s 6:1 nad Lustenauom:

Rekordno število gledalcev

Obračun si je ogledalo 4.438 gledalcev, kar je nov rekord Alpske lige. Ekipi imata enako število točk (31), Feldkirch pa tekmo več, tako da je za velikim tekmecem na tretjem mestu. Z zmago je na četrto mesto potisnil HK SŽ Olimpija, drugi slovenski predstavnik, HDD Sij Acroni Jesenice, je osmi. Vodi Val Pusteria, ki po 13 tekmah ni oddala niti točke.

Jeseničani se bodo v tekmovali ritem vrnili v torek, ko bodo gostovali pri Lustenauu. Foto: Sportida

Prihodnji teden na Predarlsko oba slovenska predstavnika

Nov tekmovalni teden v Alpski ligi bodo v torek odprli Jeseničani, ki jih čaka težko gostovanje pri Lustenauu, v soboto pa bodo ob 18. uri gostili Bregenzerwald. Ljubljančane prihodnji teden čakajo tri tekme, v sredo bodo ob 19.15 najprej pričakali Kitzbühel, konec tedna pa se odpravili na dvojno gostovanje. V soboto se bodo oglasili pri Lustenauu, v nedeljo še pri Feldkirchu nekdanjega selektorja.

Alpska liga, 10. november

Lestvica:

