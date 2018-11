Čustvena izpoved zvezdnika Kraljev o najtežji sezoni v karieri

Daleč so časi za privržence Los Angeles Kings tako razveseljujoče končnice v sezoni 2013/14, ko so njihovi ljubljenci osvojili drugi in hkrati zadnji Stanleyjev pokal. Takrat jim je v prvem krogu proti San Jose Sharks voda drla v grlo. Zaostajali so z 0:3 v zmagah, nato pa nanizali štiri zmage in po epskem preobratu skočili v drugi krog. Pa nato po maksimalnih sedmih tekmah še v tretjega in četrtega, kjer so sveti hokejski gral dvignili z zmagami nad New York Rangers.

Kje je žar v igri?

Kralji so veljali za moštvo, ki se odlično znajde, ko nima več veliko manevrskega prostora za spodrsljaje. Znali so udariti, ko je bilo videti, da jim ne bo uspelo. A identiteta moštva se je v nekaj letih močno spremenila. Resda so bili priča spremembam v ekipi, a jedro zmagovitih fantov je ostalo. Žar v njihovih igrah pa je pojenjal, na kar je v težkih trenutkih letošnje sezone, ki bi je bilo za Los Angeles Kings ob kopičenju novih porazov kmalu že lahko "konec", med izpovedjo za LA Kings Insider opozoril tudi branilec Drew Doughty.

Moštvo iz mesta angelov je prikovano na zadnje mesto najkakovostnejše hokejske lige na svetu. Na 17 tekmah so zbrali zgolj pet zmag, dosegli daleč najmanj zadetkov (34), opravili trenersko menjavo, po kateri izboljšanj še ni, dodatne soli sta na rane nasuli operaciji udarnega vratarskega para Jonathan Quick-Jack Campbell, posloviti se je moral Tanner Pearson, ki so ga zamenjali s Pittsburghovim Carlom Hagelinom …

Kanadčan opozarja, da kapetan Anže Kopitar ne more sam rešiti nastalega položaja. Vsak mora pri sebi razmisliti, kako bo pomagal iz boleče zagate. Nič več čakanja na druge. Foto: Getty Images

Kopitar ne more sam urediti položaja

"To je najbolj neprijetna stvar, najtežje obdobje, s katerim sem se moral spopasti v vsej hokejski karieri. S prstom želiš pokazati na konkretno stvar, ki ne deluje dobro, želiš vedeti, zakaj se to dogaja, a je težko ugotoviti vzroke. Dejstvo je, da ne sme vsak le čakati na to, da bodo drugi okrog njega opravili delo. Ne moremo gledati proti Kopiju, da bo prevzel vajeti v svoje roke in sam uredil položaj. Vsak od nas, drug za drugim moramo na ledu dati to, kar se od nas pričakuje, nihče ne bo našega dela naredil namesto nas. Prijeti moramo bika za roge. To je največja težava naše ekipe," je v precej čustvenem pogovoru za LA Kings Insider Doughty razmišljal o receptu za boljše čase.

Na led stopi v upanju, da ne bi prejeli zadetka. "Treba je razmišljati bolj pozitivno, čeprav je v tem trenutku težko.." Foto: Getty Images

Brez negativnega razmišljanja, čeprav je težko

Na opazko insiderja Jona Rosna, ali vsak preveč čaka le na to, kaj bo naredil drugi, je prikimal in krivdo prevzel tudi nase.

"Mislim, da. Vključno z mano. Skoraj ne mine tekma, da je ne bi končal pri minusu (njegovo razmerje +/- je pri -9, op. a.). Na led grem z mislijo in upanjem, da ne bi prejeli zadetka. In ko igraš s takšnim razmišljanjem, se zgodijo slabe stvari. Moramo začeti razmišljati pozitivno, čeprav je ob takih porazih težko. A ko se prikrade negativno razmišljanje, se dogajajo negativne stvari," je spregovoril tudi o tem, kako rdeče številke vplivajo na glavo in samozavest.

Identitete iz zmagovitih časov ni več

Tako Doughty kot Kopitar, ki jima v teh dneh ne manjka sestankovanj, sta Kraljem izdatno pomagala do obeh Stanleyjevih pokalov. Kanadčan je v pogovoru tako spregovoril tudi o spremembi identitete kalifornijskega kolektiva v zadnjih letih.

"Ko sem včasih sodeloval na tekmi zvezd ali pa bil del kanadske ekipe, so mi drugi vselej govorili "Kako sovražim igrati proti vam, resnično sovražim", zdaj pa že dve ali kar tri leta nisem slišal podobnih besed." Foto: Getty Images

"Precej drugače je. To je ena od stvari, ki jo poskušam dopovedati ekipi. Ko sem včasih sodeloval na tekmi zvezd ali pa bil del kanadske ekipe, so mi drugi vselej govorili 'Kako sovražim igrati proti vam, resnično sovražim'. Vedno smo bili zelo fizična ekipa, garali smo, največjim zvezdam drugih ekip nismo dajali niti najmanjših možnosti. Ko onemogočiš največja imena nasprotnika, postanejo zafrustrirani in ne zmorejo prikazati svoje najboljše igre. Zdaj pa že vsaj dve leti, morda tri, iz ust nasprotnikov nisem slišal podobnih besed. Moramo se vrniti v tisti čas. Da, res nimamo več enake postave, a jedro je ostalo. Starejši vemo, kako je bilo, tega moramo naučiti mlajših, na njih pa je, da dajo nato vse od sebe," je dušo odprl branilec.

Čas je za zdaj še zaveznik Kraljev, a prav dolgo se nanj ne bodo več mogli zanašati. Pred Doughtyjem in člani LA Kings je zahtevno gostovanje, v noči na soboto se bodo ustavili pri Chicagu, nato pri vodilnem Nashvillu, pred vrnitvijo domov pa še pri predzadnjem St. Louis Blues.

