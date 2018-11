Zahtevna naloga za Anžeta Kopitarja in Kralje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL izjemno težko delo čaka Anžeta Kopitarja in njegove soigralce iz moštva LA Kings. Na domačem ledu v dvorani Staples Center gostijo letos izjemno močne Toronto Maple Leafs, drugo uvrščeno ekipo vzhodne konference. LA Kings so po enajstih porazih in le petih zmagah trenutni najslabše moštvo lige.