Saj ni res, pa je, nove težave v taboru Kopitarjevih

Kot da Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings ne bi imeli že dovolj težav, je v hokejsko moštvo iz mesta angelov udarila nova. V prihodnjih dneh, najverjetneje kar tednih, se bodo morali znajti brez udarnega vratarskega para, na katerega so upe polagali pred sezono.

Prvo vratarsko violino Jonathana Quicka je poškodba prepone pestila že na uvodu tekmovalnega obdobja, a se je vrnil, vendar le za kratek čas. Američani si je namreč poškodoval koleno in moral zaradi strganega meniskusa na operacijo. Pred operativnim posegom so njegov čas rehabilitacije ocenjevali na tri do šest tednov, od operacije 32-letnika sta minila dva tedna.

Campbell bo manjkal vsaj mesec dni

Zdaj se je poškodovala še prva Quickova menjava Jack Campbell. Tudi on ima po zapisih kluba strgan meniskus in ga najverjetneje že danes čaka operacija, nato pa štiri do šest tednov okrevanja.

Od operacije Jonathana Quicka sta minila dva tedna. Preden je šel pod nož, so pri LA Kings menili, da bi se lahko vrnil v času med tremi in šestimi tedni. Novi trener Willie Desjardins opozarja, da ne bodo hiteli. Med vratnicama Kraljev bosta tako v prihodnje stala Peter Budaj in debitant v ligi NHL Cal Peterson. Foto: Getty Images

Vodstvo kluba, ki je pred dnevi po skromnih rezultatih odpustilo trenerja Johna Stevensa in na njegovo mesto posadilo Willieja Desjardinsa, je zadnje čase tako polno zaposleno z vpoklici novih vratarjev iz podružnic. Po poškodbi Quicka so vpoklicali nekdanjega Kralja Petra Budaja, zdaj pa so iz lige AHL iz Ontario Reign preselili še Cala Petersona. Slednji še nikoli ni branil v ligi NHL, v letošnji sezoni je 24-letnik branil na desetih tekmah lige AHL in bil 88,1-odstotno uspešen, prejel je 4,3 zadetka na tekmo.

LA Kings imajo po 16 tekmah na računu zgolj pet zmag in kar 11 porazov, zasedajo zadnje, 31. mesto. Naslednjo tekmo bodo odigrali v noči na sredo, ko jih doma čaka nov zahteven zalogaj. V Staples Centru bodo gostili drugo moštvi vzhoda Toronto.

