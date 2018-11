Švedski veteran na krilih mladeničev do mejnika v ligi NHL #video

V ligi NHL so bile v noči na torek odigrane štiri tekme. Anaheim je po podaljšku premagal vodilno moštvo zahodne konference Nashville, Carolina je bila po podaljšku boljša od Chicaga, Columbus je odpravil Dallas, New York Rangers pa so ugnali Vancouver in zaploskali pomembnemu mejniku švedskega vratarja Henrika Lundqvista.

V noči na torek je bilo slavnostno v New Yorku. Dva izmed mlajših hokejistov New York Rangers sta pomagala izkušenemu soigralcu, vratarju Henriku Lundqvistu, da je postavil nov mejnik v ligi NHL. Rangers so doma premagali Vancouver z 2:1, 36-letni Skandinavec pa je dočakal že 437. zmago v karieri in se na večni lestvici na sedmem mestu izenačil z legendarnim kanadskim vratarjem Jacquesom Plantejem, ki je v ligi NHL navduševal pred več kot polovico stoletja.

Vrhunci dvoboja v New Yorku:

Za goste je že v četrti minuti zadel Nikolaj Goldobin, nato pa sta gostiteljem zmago priigrala strelca 19-letni Filip Chytil in 20-letni Brett Howden. Lundqvist je ustavil 25 strelov, tudi tista, ki ju je v izdihljajih dvoboja proti njegovim vratom poslal zvezdniški novinec Elias Pettersson.

Črni niz Chicaga

Chicago Blackhawks, šestkratni zmagovalci Stanleyjevega pokala, so izgubili že osmič zaporedoma. Pri tem je Chicago vodil že z 2:0, gostje pa so v drugem delu izenačili, po minuti in 16 sekundah podaljška pa je tekmo odločil Sebastian Aho.

Zmagoviti zadetek Sebastiana Aha:

Cam Atkinson je v Dallasu v 22. minuti zagotovil vodstvo gostom iz Columbusa, nato je bil v 52. minuti tudi podajalec pri golu Pierre-Luca Duboisa za končnih 2:1. Vmes je za Teksačane v 39. minuti izenačil Aleksander Radulov.

V Anaheimu je o zmagovalcu pri kazenskih strelih odločala spretnost in sreča, domači pa so bili v merjenju napadalca z vratarjem proti najboljši ekipi lige boljši z 2:1.

Kopitar ostal brez še enega vratarja

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v noči na torek počival, Los Angeles Kings pa se po skromnem točkovnem izkupičku v tej sezoni spopadajo še z dodatno težavo, saj mora vratar kraljev Jack Campbell na operacijo kolena. Odsoten bo vsaj šest tednov. To je velik udarec za kralje, saj je poškodovan tudi prvi vratar Jonathan Quick.

Kopitar z Los Angelesom pričakuje naslednji dvoboj v noči na sredo, ko bo v Kaliforniji gostoval Toronto.

