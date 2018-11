Vodstvo lige NHL sanja o svetovnem pokalu, olimpijske igre jih ne zanimajo

O svetovnem pokalu je dejal, da morajo najprej doseči dogovor z združenjem igralcev, preden lahko začnejo resno razmišljati o tekmovanju. "Rabimo zagotovilo združenja igralcev, da bodo hokejisti igrali. Leta 2004 smo poskusili, a se ni izšlo," pravi Daly.

Trenutni dogovor med ligo NHL in združenjem igralcev velja do leta 2022, obe strani pa lahko nove pogovore začneta septembra 2019. Če se to zgodi, bo pogodba prenehala veljati s koncem sezone 2019/20. Daly pravi, da morajo doseči dogovor z združenjem igralcev do začetka naslednjega leta ali pa razmisliti o terminu svetovnega pokala.

Kar se tiče OI, Daly pravi, da liga NHL ni spremenila svojega stališča. Igralci, ki igrajo v NHL, niso smeli nastopiti na zadnjih zimskih OI v Južni Koreji. Lastniki klubov imajo preveč bojazni, da bi igralce spustili na OI.

"Pri tem ni nič novega. Slišali ste, kaj menijo lastniki klubov. Vemo, da si igralci zelo želijo nastopiti na OI. Pogovarjali se bomo in bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal Daly.

Po poročanju AFP-ja, bi igralci lahko ponudili soglasje za svetovni pokal v zameno, da liga dovolila hokejistom nastopiti na OI 2022.

Daly je sporočil še, da bodo lastniki na srečanju 3. in 4. decembra bržčas glasovali o širitvi lige NHL za novo ekipo. Za vstop se bori Seattle, ki želi kot 32. klub v ligi NHL igrati od sezone 2020/21. Lastniška skupina bi za mesto Seattla plačala 650 milijonov dolarjev.