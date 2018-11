Račke v Las Vegasu prestrašila petarda, vrag odnesel šalo pri Kraljih #video

Aktualni podprvaki Vegas Golden Knights so v noči na četrtek v ligi NHL proti Anaheimu spomnili na podobo iz prejšnje sezone. Račke so premagali kar s 5:0 in poskrbeli za najvišjo zmago večera. Skromni Kralji so se za sodelovanje zahvalili Tannerju Pearsonu, ga poslali k Pittsburgh Penguins, od tam pa pripeljali Šveda Carla Hagelina.