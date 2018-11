Koblar junak prekinitve Olimpijinega črnega niza

Gregor Koblar je s tremi zadetki pomagal Olimpiji do zmage s 4:2 pri Feldkirchu, kjer so zmaji končali negativni niz.

Gregor Koblar je s tremi zadetki pomagal Olimpiji do zmage s 4:2 pri Feldkirchu, kjer so zmaji končali negativni niz. Foto: Urban Meglič/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so odigrali še drugo tekmo v dobrem dnevu (v soboto so z 0:3 izgubili pri Lustenauu) in po štirih porazih končali negativni niz. Na gostovanju pri Feldkirchu trenerja Nika Zupančiča so slavili s 4:2, tri zadetke je prispeval Gregor Koblar.