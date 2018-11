"Jeseniški hokej vrniti tja, kamor spada; na vrh v Sloveniji in v regiji"

Na Jesenicah so obeležili okroglih 70 let od ustanovitve prvega kluba.

Na Jesenicah so obeležili okroglih 70 let od ustanovitve prvega kluba. Foto: Urban Meglič/Sportida

Čeprav je bila uradna obletnica ustanovitve oziroma začetkov organiziranega igranja hokeja na Jesenicah že januarja, pa so se v iztekajočem se letu v železarskem in hokejskem mestu še enkrat spomnili na pomemben jubilej. Tokrat s slavnostno prireditvijo, na kateri so obudili spomine na bogato športno zgodovino hokejskega mesta.

Leto 2018 je za jeseniški hokej jubilejno, že 6. januarja pa so na gorenjskem praznovali okroglih 70 let od ustanovitve prvega kluba; 6. januar 1948 velja za začetek dolge zgodbe, v katetri so neločljivo povezani mesto, hokej, železarna in navijači.

Hokej na Jesenicah je doživljal vzpone in padce, zadnjega od teh pred nekaj leti. Takrat je bil zdrs tako hud, da je po propadu starega kluba pred šestimi leti grozilo, da bo hokejska zgodba celo končala. A hokej in hokejisti so preživeli, zdaj je z novim klubom šport spet v vzponu in tako kot v starih časih se spet pojavlja na vrhu slovenske scene, po podobni krizi v Ljubljani pa se vrača tudi staro rivalstvo med rdečimi in zelenimi.

Obujali lepe spomine

"Naša želja in cilj sta vrniti jeseniški hokej tja, kamor menimo, da sodi: na vrh v Sloveniji in v regiji," je na prireditvi dejal predsednik HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar. Foto: Vid Ponikvar

A danes je bil dan za lepe spomine: v klubu so v organizaciji glavnega pokrovitelja, podjetja Sij Acroni, pripravili slavnostno predstavitev oziroma prireditev, na kateri so se spomnili dolgih let uspehov, bogate športne zgodovine in se zahvalili številnim legendam na ledu.

V Gornjesavskem muzeju Jesenice oziroma v Kolpernu so tako danes ljubitelji hokeja in nekdanji igralci lahko spremljali slavnostno prireditev, na kateri je predsednik aktualnega kluba Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar izpostavil zgodovinske vidike, uspešno delo v sedanjosti in zatrdil, da bo hokej na Jesenicah živel tudi v prihodnosti. Zbrani pa so si lahko premierno ogledali tudi dokumentarni film RTV Slovenije, ki prikazuje zgodovino jeseniškega hokeja in njegovo neločljivo povezanost z mestom in železarno.

Ne le častna funkcija, ampak način življenja

"Obstajati 70 let je privilegij, biti predsednik takšnega kluba pa velika čast. Ni samo častna funkcija, je način življenja. Nisem izbral preproste poti, ampak težko. Naša želja in cilj sta vrniti jeseniški hokej tja, kamor menimo, da sodi: na vrh v Sloveniji in v regiji," je dejal Pogačar.

Od Športnega društva Jože Gregorčič ...

Zgodovino hokeja na Jesenicah je težko strniti v nekaj odstavkov; hiter pregled pa pokaže, da se je vse skupaj začelo z ustanovitvijo hokejske drsalne sekcije pri Športnem društvu Jože Gregorčič, nekaj let pozneje je klub dobil ime po kraju, prva prelomnica pa je bilo leto 1957, ko so se železarji domov vrnili s prvim naslovom prvaka Jugoslavije.

Sledilo je obdobje, ki mu na Jesenicah radi rečejo zlata doba hokeja. Med letoma 1957 in 1971 so bili nepremagljivi na domači sceni in so osvojili 15 zaporednih naslovov prvaka.

Že leta 1954 so Jeseničani dobili prvo umetno drsališče, pozneje so ga pokrili, dvorana Podmežakla je nastala leta 1972, pred nekaj leti pa doživela temeljito prenovo.

Pri HDD Sij Acroni Jesenice, ki je nasledil "pokojnega" HK Acroni Jesenice, nadaljujejo tradicijo zbiranja lovorik predhodnika. Takole je novi subjekt aprila slavil tretji naslov državnega prvaka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po slovenski osamosvojitvi se je nadaljevalo rivalstvo z ljubljanskimi tekmeci, Jeseničani so slavili v prvih treh samostojnih sezonah (1992, 1993 in 1994), do leta 2012 pa potem še petkrat. A takrat je stari klub že ugašal, dokončno so ga pogoltnili nakopičeni dolgovi. Po dveh težkih letih se je rodil nov klub, sedanji Sij Acroni Jesenice, ki že stopa po poteh predhodnika: Jeseničani so aktualni prvaki, skupno ima zdajšnji klub že tri naslove prvaka.

