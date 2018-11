Poraz na derbiju sodu izbil dno: Glavič ni več trener Jesenic

Sodelovanje HDD Sij Acroni Jesenice in Gabra Glaviča se je končalo po sezoni in nekaj mesecih. Potem ko je nekdanji reprezentančni vratar v lanskem tekmovalnem obdobju z železarji v domačih tekmovanjih osvojil vse, kar se je dalo (pokalno lovoriko in naslov državnega prvaka), v Alpski ligi pa z njimi obstal v polfinalu, Gorenjcem letos ne gre po načrtih.

Ekipa je v primerjavi z lansko precej osiromašena na branilskih mestih. Na Jesenicah po odhodu branilcev Aleksandra Magovca, Mihe Logarja in Davida Planka niso našli ustrezne zamenjave. Že lani se je iz napada v obrambo preselil Nik Pem, nazadnje še Urban Sodja.

Sodu je izbil dno četrti poraz železarjev na četrti tekmi sezone z Olimpijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Manjkalo nam je nekaj stvari, o katerih govorim že od začetka sezone. A več kot to ne morem. Nobenega igralca nismo nadomestili v obrambi, težko nam je v obrambni tretjini, ker enostavno težko pridemo iz nje. Isti dan, ko se je predsednik odločil, da bo peljal klub naprej, sem začel iskati nadomestitve, pa jih ni. Pred tednom dni jih je bilo težko dobiti, ker ji ni bilo, zdaj pa jih ni zaradi financ. Zdaj imamo zadaj dva hokejista, ki sta vse življenje igrala v napadu. Ne moremo primerjati z lanskim letom, po katerem so odšli trije, tega se ne da kar nadomestiti," je Glavič po nedeljskem porazu v Tivoliju izpostavil pomanjkanje financ, ki po njegovih besedah klubu onemogočajo, da bi v svoje vrste pripeljal branilsko okrepitev.

Nov trener najpozneje v desetih dneh

Predsednik Anže Pogačar upa, da bodo najpozneje v desetih dneh imenovali novega glavnega trenerja. Želi si, da bi bil to nekdo, ki pozna jeseniški položaj, in ne izključuje možnosti, da to postane začasni novi trener Aleš Burnik. Foto: Vid Ponikvar

"Štirje zaporedni porazi proti Olimpiji in še nekateri drugi, kot je bil tisti s Crveno zvezdo, so nas pripeljali do te odločitve. Pa tudi igra ni na ravni, kot smo pričakovali. Gaber je odločitev sprejel profesionalno. V takih trenutkih je trener tisti, ki mora prevzeti odgovornost. Enkrat smo sestanek z Gabrom že imeli, takrat smo se pogovorili in menjave ni bilo, zdaj bo do nje prišlo. Do danes nismo iskali drugega trenerja, saj niti ne bi bilo pošteno do ekipe in Gabra," nam je razloge za končanje sodelovanja navedel predsednik HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar. Slednji si želi, da bi novega trenerja imenovali najpozneje v roku desetih dni, a verjame, da ga bodo še prej.

Kot pravi, bodo v kratkem opravili pogovore s potencialnimi kandidati. Pogačar je potrdil, da je med temi tudi Aleš Burnik, ki bo za zdaj začasno vodil ekipo na dveh tekmah. Pogačar se zaveda, da doma ni prav velike trenerske izbire, želi pa si, da bi trenersko taktirko prevzel nekdo, ki pozna položaj Jesenic in ekipo.