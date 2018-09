Gorenjec odločil pokalnega zmagovalca in zbodel Jesenice

Hokejisti HK SŽ Olimpija se veselijo pokalne lovorike. V finalu Pokala Slovenije so v Kranju z 2:1 premagali večnega tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice. Tekmo je odločil nekdanji član železarjev, Gorenjec Sašo Rajsar, ki je po zmagi zasluge za pokal pripisal celotni ekipi in se obregnil ob to, da ga na Jesenicah niso videli več v svojem moštvu. To je prva članska lovorika HK SŽ Olimpija, ki s člani deluje od lanske sezone.

Na sobotni večerni tekmi je lastnika dobila prva lovorika sezone na tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem Hokejske zveze Slovenije. Ta je gostiteljstvo pokalnega tekmovanja zaupala HK Triglav Kranj, ki praznuje 50. obletnico delovanja. V finalu sta se na manjši ledeni ploskvi od standardnih in megleni dvorani Zlato Polje pričakovano udarila največja slovenska hokejska tekmeca, HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija.

Potem ko so Jeseničani lani prevladovali in kot po tekočem traku premagovali Olimpijo ter se veselili tako državnega kot pokalnega naslova, je uvod v letošnjo sezono nakazal, da bo ljubljanski oreh precej težje streti. Zeleno-beli so železarje pred dvema tednoma na pripravljalni tekmi premagali z 2:0, danes pa na tekmi s precej večjim vložkom obračun z 2:1 obrnili v svojo korist.

Planko načel, Pem odgovoril, Rajsar odločil

Za hitro vodstvo Olimpije, ki je v prvem delu prevladovala, je v peti minuti poskrbel še lani član Jesenic, branilec David Planko. Devet minut kasneje so Jeseničani z igralcem več na ledu poskrbeli za izenačenje. S strelom z razdalje je zadel Nik Pem, ki se privaja na vlogo branilca.

Foto: Urban Meglič/Sportida

Ob koncu druge tretjine je Olimpija ponovno prešla v vodstvo. Po podaji Koblarja in Jezovška je v 39. minuti zadel nekdanji član Jesenic Sašo Rajsar. Gorenjčev zadetek se je na koncu izkazal za zmagovitega, saj železarjem do konca ni več uspelo premagati tudi tokrat razpoloženega čuvaja mreže Olimpije Žana Usa.

Fotogalerija finala (foto: Urban Meglič/Sportida)

1 / 31 2 / 31 3 / 31 4 / 31 5 / 31 6 / 31 7 / 31 8 / 31 9 / 31 10 / 31 11 / 31 12 / 31 13 / 31 14 / 31 15 / 31 16 / 31 17 / 31 18 / 31 19 / 31 20 / 31 21 / 31 22 / 31 23 / 31 24 / 31 25 / 31 26 / 31 27 / 31 28 / 31 29 / 31 30 / 31 31 / 31

"Vedno je sladek, sploh če te nočejo, te "zjagajo" in svoje pripeljejo"

"To je ekipni šport, tako da ni pomembno, kdo je dosegel zmagoviti zadetek, pomembno je, da smo dosegli enega več kot nasprotniki. Zadetek je vedno sladek, sploh pa, če te nočejo, pa te malo "zjagajo" in svoje pripeljejo, tako da je bil zelo sladek zadetek. A na prvem mestu je ekipa," je po pokalni zmagi dejal strelec zmagovitega zadetka Rajsar in nakazal na to, da ga na Jesenicah niso več videli v svoji vrsti. Za železarje je zadnjič igral v sezoni 2016/17, v lanski se je po koncu sodelovanja z Medveščakom omenjalo vrnitev na Jesenice, a do te ni prišlo, tako da se je preselil k večnemu tekmecu Olimpiji, s katerim je svojemu nekdanjemu klubu v soboto zadal pokalni poraz. Sašo Rajsar, ki je v lanski sezoni prvič zaigral za Olimpijo, je proti svojemu nekdanjemu klubu dosegel zmagoviti zadetek. Foto: Urban Meglič/Sportida

"Tudi danes smo pokazali, da bodo letos vsi derbiji zelo zanimivi. Moramo biti pazljivi, zelo hitro se lahko pripeti kakšna napaka, a smo enakovredni. Bilo je kar težko igrati, sploh zaradi megle, a smo profesionalci, megla ne sme biti izgovor za predstavo. Vsekakor smo na pravi poti, zelo dobro smo trenirali celoten avgust, tako da se zelo veselimo začetka Alpske lige," je bil zadovoljen Žan Us, ki mu bo, kot kaže, pripadla vloga prvega vratarja Olimpije.

Kapetan športno segel v roke Olimpiji: Zaslužena zmaga

Kapetan Jesenic Andrej Tavželj po porazu ni iskal izgovorov za poraz, pač pa brez obotavljanja priznal, da tokrat niso uspeli razviti svoje igre, in čestital tekmecu: "Če potegnem vzporednico s tekmo na Bledu, ne moremo reči, da smo bili boljši tekmec. Olimpija je zasluženo zmagala. Naša reakcija na igrišču je bila preslaba. Preveč je bilo izgubljenih dvobojev, da bi sploh lahko prišli v posest ploščka in z njim igrali, kar je stvar, ki nas krasi. Zagotovo je drugače igrati na manjšem igrišču, a to ni izgovor. Za obe ekipi je bilo enako. Težave imamo z realizacijo. Tudi proti Slaviji smo imeli v polfinalu ogromno strelov, pa smo komaj zadeli. Ponavljam, naša reakcija za to igrišče je bila preslaba, da bi prišli prvi do ploščka. Čestitke nasprotniku." "Olimpija je zasluženo zmagala. Naša reakcija na igrišču je bila preslaba. Preveč je bilo izgubljenih dvobojev, da bi sploh lahko prišli v posest ploščka in z njim igrali, kar je stvar, ki nas krasi," je po porazu dejal kapetan Jesenic Andrej Tavželj. Foto: Urban Meglič/Sportida

Čez teden dni alpski uvod

Obe moštvi bosta klubsko tekmovalno sezono v Alpski ligi začeli čez teden dni. Državni prvaki z Jesenic bodo v soboto, 15. septembra, gostili Cortino, Olimpija pa bo isti dan gostovala pri Fassi. Spomnimo, Jeseničani so lani v Alpski ligi obstali v polfinalu, Ljubljančani pa stopnico prej. V četrtfinalu so jih izločili prav Gorenjci.

Pokal Slovenije 2018, finale (Dvorana Zlato Polje) Sobota, 8. september

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Planko 5, Rajsar 39.; Pem (PP1)

Preberite še: