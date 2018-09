Dišalo je po presenečenju Pintaričevih, a so jim Finci preprečili veselje

Matiji Pintariču in soigralcem Rouena je po dobrih 18 minutah kazalo odlično, a nato so Finci priredili preobrat in Francozom zadali še tretji poraz v skupinskem delu lige prvakov.

Po dveh gostujočih porazih v skupinskem delu lige prvakov so se člani Rouena preselili na domač teren, kjer so v petek gostili finskega prvaka Oulun Kärpät. Slovenski vratar Matija Pintarič in soigralci so po 19 minutah vodili z 2:0, a so vodilni Finci v nadaljevanju upravičili vlogo favorita in zmagali s 4:2. Zadnji zadetek so ob igralcu manj dosegli v prazen gol, saj je Rouen izenačenje lovil brez Pintariča. Ta je igral slabih 59 minut in zaustavil 34 strelov od 37.

Zadnji Rouen bo v naslednjem krogu v nedeljo doma pričakal češkega prvoligaša Hradec Kralove.

Muršakov šov za novo veliko zmago Berna

Slovenski napadalec Jan Muršak je s soigralci Berna v četrtek še drugič v tednu dni premagal švedskega prvaka in lanskega finalista lige prvakov Växjö Lakers, ki so ga Švicarji pred začetkom tekmovanja označili za favorita skupine.

Švicarji po tretji tekmi ostajajo neporaženi na vrhu svoje skupine. Še drugič v tednu dni so na kolena spravili švedski Växjö Lakers. Tokrat na domačem terenu, kjer so se v obračunu, v katerem so se kazni vrstile na obeh straneh (več jih je bilo na strani gostov), odlično znašli predvsem ob igralcu več.

Jan Muršak je z dvema zadetkoma Bernu izdatno pomagal do nove zmage nad švedskim prvakom. Foto: Getty Images

Po dobri polovici tekme so vodili z 2:0, nato so gostje znižali na 2:1, a je Bern spet kmalu ušel na +2, in sicer po zaslugi slovenskega napadalca Jana Muršaka, ki je ob številčni premoči za 3:1 zadel v 36. minuti. Švedi so se v nadaljevanju vrnili v igro in v 51. minuti izenačili. Nato je na sceno spet stopil Štajerec in dobre štiri minute pred koncem po dvojni podaji s kapetanom Simonom Moserjem z backhandom premagal Viktorja Fastha za zmago s 4:3. To sta bila prva zadetka Slovenca v dresu Berna na uradnih tekmah.

Zmagoviti zadetek Jana Muršaka:

Bern bo v soboto gostil še Cardiff Devils, ki ga je pretekli teden premagal v podaljšku. Po sobotni tekmi bodo imeli hokejisti Berna v ligi prvakov mesec dni premora, zadnji tekmi skupinskega dela proti ekipi Red Bull Salzburg pa bodo slovenski napadalec in soigralci odigrali 10. in 17. oktobra.

Še drugič zapored v hokejski ligi prvakov, ki se med hokejskimi privrženci ni dobro uveljavila, sodeluje 32 moštev, razdeljenih v osem skupin. V skupinskem delu (med 30. avgustom in 17. oktobrom) bo vsaka ekipa v skupini odigrala po dve tekmi z vsakim nasprotnikom (doma in v gosteh). Najboljša dva kolektiva vsake skupine se bosta po skupinskem delu uvrstila v osmino finala. Finale, v katerem bo le ena tekma, bo na sporedu 5. februarja.

Tretji krog, skupina G:

Lestvica, skupina G

1. Bern 3 tekme - 8 točk

2. Red Bull Salzburg 3 - 6

3. Växjö Lakers 3 - 3

4. Cardiff Devils 3 - 1

Tretji krog, skupina F:

1. Oulun Kärpät 3 tekme - 9 točk

2. Nürnberg Ice Tigers 3- 5

3. Mountfield HK 3 - 4

4. Rouen 3 - 0

Četrti krog, skupina G:

Četrti krog, skupina F:

