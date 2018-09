Robert Sabolič sezono začel z zadetkom in skalpom SKA

Zadovoljni so led dvorane Nagorny Arena zapustili hokejisti Torpeda iz Nižnega Novgoroda, ki so pred domačimi gledalci na kolena spravili dvakratnega prvaka lige KHL SKA Sankt Peterburg. Ta je po prvi tretjini vodil z 2:0, nato pa je slovenski reprezentant Robert Sabolič v 26. minuti zadel za znižanje. Gostje, ki so na uvodnem obračunu s 6:1 razbili branilca naslova Kazan, so v nadaljevanju spet pobegnili na +2, a so se domači vrnili v igro, trikrat zadeli in se prvih dveh točk nove sezone razveselili z zmago s 4:3.

Slabše se je obračun končal za drugega slovenskega predstavnika v tekmovanju. Rok Tičar je ob debiju na uradni tekmi za kitajsko moštvo Kunlun Red Star s soigralci vknjižil poraz. Na Finskem so pri Jokeritu izgubili s 3:6.

