Moštvi več Slovencev si lahko priigrata polfinale

V ligi ICE so na sporedu pete četrtfinalne tekme, dve bi lahko dali polfinalista. Polfinalno vstopnico, ki si jo je brez poraza zagotovil branilec naslova Salzburg, si lahko zagotovita še Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc - oba okrevata po poškodbah) in Gradec (Rok Tičar). Celovčani vodijo s 3:1 v zmagah proti Pustertalu, graški panterji pa proti Linzu (Ken Ograjenšek, Luka Maver). Serija med Bolzanom in Beljakom je izenačena (2:2), zmagovalec večerne tekme si bo priigral zaključni plošček za polfinale.