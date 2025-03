Branilci naslova prvi v polfinale

Hokejisti Salzburga, branilci naslova v regionalni hokejski ligi ICEHL, so se danes kot prvi uvrstili v polfinale. V četrtfinalu so že po štirih tekmah izločili madžarski Fehervar. V preostalih treh parih četrtfinala pa zmagovalci še niso znani.

Prvaki lige ICEHL so tako kot že v prejšnjih dveh sezonah za tekmece imeli Madžare in še tretjič zmagali z gladkih 4:0. Današnjo četrto tekmo so v gosteh dobili s 6:3.

Celovški KAC, ki je redni del končal na prvem mestu, igra s Pustertalom, Južnotirolci so v kvalifikacijah za končnico premagali Olimpijo Ljubljano. Celovčani so danes zmagali v gosteh s 4:1 in vodijo s 3:1 v zmagah.

Prav tako je skupni izid 3:1 v zmagah na dvoboju med Gradcem in Linzem, četrto tekmo je graška ekipa dobila v soboto s 5:4.

Bolj izenačen pa je dvoboj med beljaškim VSV in Bolzanom; Beljačani so danes slavili s 5:3 in izid v zmagah izenačili na 2:2.

Pete četrtfinalne tekme bodo 11. marca, šeste 14. marca, morebitne sedme pa 16. marca.

ICEHL, četrtfinale, četrte tekme:

