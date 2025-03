Po zgodnjem slovesu hokejistov Olimpije Ljubljane, ki si niso zagotovili končnice regionalnega tekmovanja v ligi ICEHL, sezone za zeleno-bele še ni konec. Čaka jih še finale državnega prvenstva, analizo dosedanjega dela sezone in pričakovanja ter cilje v prihodnosti pa so v klubu iz Tivolija predstavili danes.

Na novinarski konferenci so tako naredili analizo dosedanjega dela, poudarili, da (dolgoročni) cilji ostajajo nespremenjeni - v štirih letih priti na vrh lige ICEHL, obenem pa priznali, da je bilo razočaranje po izpadu proti Pustertalu veliko.

Miha Butara Foto: Aleš Fevžer

Povečati bo treba proračun

Kot je poudaril predsednik kluba Miha Butara, slovo pred končnico ni spremenilo želja in ciljev za prihodnost. Tudi strateški partner in podpredsednik Alexandre Lefebvre ostaja in podpira nadaljevanje projekta, je dejal Butara.

Je pa dodal, da bodo morali v klubu za uresničitev ciljev še povečati proračun za vsaj pol milijona evrov, namignil, da bodo dnevne vstopnice najverjetneje podražili, a obenem navijačem ponudil možnost ugodnega nakupa sezonskih vstopnic. Kot velik pozitiven del sezone je izpostavil marketinško plat in močno rast kluba, med drugim podvojitev prodaje vstopnic v primerjavi s prejšnjimi leti.

"Z vidika kluba je to težka izkušnja. Razočarani smo, želeli smo več, je pa realnost takšna. Težko rečem, da si Brunico ni zaslužil napredovanja. S strani lige pa smo dobili potrditev, da imamo najbolj 'poštiman' marketinški del, kar se v končni fazi odraža na tribunah. Dobivamo ljudi, ki prej niso hodili na hokej, in to je majhna zmaga."

Glede morebitnih kadrovskih sprememb pri Olimpiji odločitev še niso sprejeli, do konca sezone v domačem prvenstvu ne bodo odslovili nikogar, omejeni so le pri številu tujcev (pet), ki je v slovenskem prvenstvu manjše kot v ligi ICEHL.

Foto: Aleš Fevžer

Trener Andrej Tavželj je tudi poudaril, da je bilo razočaranje veliko, a so se po prostem tednu že vrnili v proces treninga. Dodal je, da se se zmaji znašli v zelo čudnem položaju, ko je sezone po eni strani že konec, po drugi pa še traja, zato tudi praktično ne morejo dobiti ekip za morebitne prijateljske tekme.

Zdaj namreč čakajo na konec mednarodne sezone finalnega tekmeca z Jesenic, ki pa bo končnico v alpski ligi začel šele v soboto.

"Po prvem tednu lahko rečem, da so fantje zdaj prenesli pravo energijo, da se zavedajo, v kakšnem položaju smo. Težko je, ker ni čisto določenega cilja. Vemo, kaj hočemo, a ni še datuma, kdaj se bo začelo. Treba je iti teden za tednom in ko se bo začelo, moramo biti optimalno pripravljeni. Smo pa verjetno edini v regiji, ki smo končali sezono, pa je še nismo," je dejal Tavželj.

"Smo mojstri improvizacije in moramo loviti formo. Položaj je, kakršen je, ne pritožujemo se. Od igralcev zahtevam le to, kar so trenerji zahtevali od mene, ko smo čakali na finale," je še dodal Tavželj. Glavni trener je postal sredi sezone, za zdaj v klubu še ne želijo razkriti, ali bo na tem mestu ostal tudi v naslednji, bo pa v vsakem primeru ostal del strokovne ekipe, sta zatrdila Butara in direktor Anže Ulčar.

Žiga Pavlin Foto: Bor Slana/STA

Žiga Pavlin: Že dolgo se nisem počutil tako praznega

Kapetan Žiga Pavlin je dopolnil trenerja - pozabiti morajo razočaranje in se osredotočiti na finale DP, ko pač bo.

"Že dolgo se nisem počutil tako praznega kot po porazu v Brunicu. Po drugi strani pa sem ponosen, da smo dali vse od sebe. To je šport, tudi če daš vse od sebe, ni nujno, da boš dosegel cilj. Glave so se ohladile, ta teden smo začeli trenirati in gradimo energijo v garderobi, da bomo pravi za finale in da zvezdico pripeljemo v Tivoli," je o delno končani sezoni dejal Pavlin. Ni pa še želel komentirati morebitnega nadaljevanja kariere po tej sezoni, ki je sicer predvidoma njegova zadnja.

