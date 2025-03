Hokejisti Linza in Gradca so poskrbeli za spektakularno četrtfinalno serijo lige ICE. Po tej so v polfinale po pravi drami in velikem preobratu napredovala linška črna krila, katerih člana sta slovenska napadalca Ken Ograjenšek in Luka Maver, medtem ko je za moštvo Roka Tičarja sezone konec. Po zapisih lige ICE gre za zgodovinsko serijo, saj se do nedelje še nikoli v profesionalni hokejski ligi ni zgodilo, da bi se v eni seriji kar šest zaporednih tekem končalo po podaljšku.