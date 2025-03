Na sporedu so bile šeste četrtfinalne tekme lige ICE. Znana sta še dva polfinalista. Pred tem je bil le eden, branilec naslova Red Bull Salzburg, ki je madžarskega tekmeca izločil brez poraza, s 4:0 v zmagah. Bolzano je ta petek v gosteh s 4:2 premagal Beljak in napredoval s 4:2 v zmagah. Uspelo je tudi Celovcu (Jan Muršak, Luka Gomboc – okrevata po poškodbah), ki je Pustertal v četrto premagal s 3:1. Gradec (Rok Tičar) in Linz pa bosta igrala odločilno, sedmo tekmo. Na šesti je Linz po podaljšku zmagal s 4:3 in serijo izenačil na 3:3. Za tri gole Linza je podal Ken Ograjenšek, tudi za zmagovalnega v podaljšku.

KAC je v Brunicu vodil z 2:0, a so domači dobrih 12 minut pred koncem zaostanek znižali. Nato so domači zaigrali na vse ali nič, dobri dve minuti pred koncem iz igre potegnili tudi vratarja, toda prejeli še en gol in končali tekmovanje.

V Beljaku so domači potrebovali zmago, da bi ostali v igri za polfinale, a so že po slabih 26 minutah so zaostajali z 0:3. V 58. minuti je John Hughes, nekdanji igralec Olimpije, znižal na 2:3, domači trener je vratarja zamenjal s šestim igralcem, toda poteza se mu ni obrestovala, Simon Bourque je kmalu zatem zadel nebranjeno mrežo in postavil končni izid 2:4. Tak je bil tudi izid v zmagah.

Sedma, odločilna tekma bo potrebna le v Linzu. Črna krila so jo namreč izsilila v Gradcu, kjer je bil še petič zaporedoma v tej seriji potreben podaljšek. Domači, ki so bili skozi tekmo nevarnejši, so vodili s 3:2, podaljšek pa je gostom zagotovil gol Shawna St-Amanta, podajo pri tem golu je vknjižil Ken Ograjenšek. Zmago gostov 4:3 je zagotovil gol Grahama Knotta.

ICEHL, četrtfinale, šeste tekme:

Petek, 14. marec

