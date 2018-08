Sabolič in Tičar po točke v stilu lige NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kontinentalni hokejski ligi (KHL), v kateri bosta drsala slovenska napadalca Rok Tičar in Robert Sabolič, so potrdili spremembe točkovalnega sistema. Že od prihodnje sezone, ki se bo začela jutri, bo zmagovalec tekme za zmago prejel dve točki, in ne več tri (če je zmagal po rednem delu). V novem točkovanju - uporabljajo ga tudi v ligi NHL - vidijo večjo konkurenčnost moštev v ligi.