Po koncu ere pri Salzburgu le našel nov klub

"Veliko ekip, ki bi prišle v poštev zame, je že zapolnjenih. Evropske lige se začenjajo sredi septembra. Do takrat se bo v ekipah verjetno zelo malo spremenilo. Morda kakšna poškodba, kakšen izpad ali pa si bo kdo premislil in bo nastala luknja," je konec julija v pogovoru za Sportal razmišljal hokejski čuvaj mreže Luka Gračnar, ki je po osmih sezonah na Solnograškem pomahal v slovo rdečim bikom, saj nanj niso računali več.

In prav poškodba je 24-letniku odprla vrata do novega delodajalca. Pri slovaškem Popradu se je poškodoval izkušeni Vladimir Kovac in klub je poiskal zamenjavo. Našel jo je v Gorenjcu.

Morali so najti rešitev

"Žal nam je, da se je Vlado poškodoval. Morali smo najti rešitev. Iskali smo ustrezno zamenjavo. V tem času je namreč težko nadomestiti tako dobrega vratarja, tako da nam je to vzelo kar nekaj časa. Veseli smo, da se nam je pridružil Luka, od katerega pričakujemo predstave na visoki ravni, ki jih je kljub mladosti kazal v Salzburgu," je za uradno stran kluba dejal generalni direktor Ludovit Jurinyi.

V zadnjem času občasni reprezentant se bo prvič preizkusil na Slovaškem. Foto: Vid Ponikvar

"Šele drugič sem na Slovaškem, lepo je. Veselim se spoznavanja vašega hokeja in okolja. Pričakujem uravnoteženo, kakovostno ligo. Vodstvo kluba si je močno želelo, da se pridružim, pogajanja so potekala profesionalno. Vse to je zame zelo pomembno," je po selitvi dejal slovenski vratar, ki je v zadnji sezoni za Salzburg branil na 19 tekmah rednega dela in bil 90,8-odstotno zanesljiv.

Nasproti dveh Slovencev

Gračnar bo imel v slovaški elitni ligi tudi slovensko družbo. Napadalec Žiga Pance se mu bo zoperstavil z madžarskim DVTK Jegesmedvek, branilec Klemen Pretnar, ki je lani z Bansko Bystrico postal prvak, pa s Košicami.

Preberite še: