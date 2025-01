Razvozlali skrivnostno izginotje slovaškega premierja

Slovaki se že dva tedna dni sprašujejo, kje se nahaja njihov predsednik vlade Robert Fico. Potem ko se je 22. decembra v Moskvi srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, se je za njim izgubila vsaka sled. V vladnem uradu na vprašanja novinarjev, kje je premier, ne odgovarjajo, prav tako doslej še niso posredovali nobenih podrobnosti srečanja s Putinom. Moskva je tudi zadnja lokacija premierja, o kateri je bila obveščena slovaška javnost.

Fico vse od takrat z javnostjo komunicira le preko videoposnetkov na družbenih omrežjih, s katerih pa ni razvidno, v kateri državi se nahaja. Med koalicijskimi poslanci se je sicer šušljalo, da praznike preživlja v Dubaju, novinarji slovaškega dnevnika Dennik N pa so s pomočjo enega izmed svojih bralcev vendarle uspeli razkriti njegovo lokacijo.

Izdale so ga zavese in starinski telefon

Fico je v zadnjem videoposnetku, objavljenem v četrtek na Facebooku, kritiziral ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in ustavitev tranzita ruskega plina skozi Ukrajino označil za sabotažo Zelenskega. Napovedal je, da bo Slovaška zahtevala odškodnino, o morebitnih ukrepih pa se bodo posvetovali tudi z Brusljem.

Na posnetku premier sedi na stolu pred svetlo zlatimi zavesami, na klubski mizi poleg njega pa je črn starinski telefon. Nahaja se pod velikim televizijskim zaslonom v zelenem okvirju starinskega videza, nenavadno pa je, da je viden samo spodnji kot televizorja. Sledita posnetek moskovskega Rdečega trga in zvok britanske informativne oddaje BBC World.

Prav zlate zavese in starinski telefon na klubski mizici so izdale Fica. Novinarji so s pomočjo orodja odprtokodne inteligence razkrili, da se nahaja v luksuzni suiti Grand Opera Madam Butterfly v hotelu Capella Hanoi v Vietnamu. Tu je za nočitev treba odšteti 5.740 evrov, kar je po navedbah časnika precej velik zalogaj tudi za Fica, ki zasluži 11.200 evrov mesečno. Ficova plača je sicer 7,6-krat večja od slovaškega povprečja. Novinarji so poklicali na recepcijo hotela, kjer so klic celo preusmerili v Ficov apartma, a se nanj ni odzval.

Novinarji časnika še dodajajo, da si je dvotedenske luksuzne počitnice v Indiji privoščil tudi Ficov politični zaveznik, madžarski premier Viktor Orban. Madžarski opozicijski poslanec Akos Hadhazy ga je izsledil prek indijskega časopisa, ki je poročal o Orbanovem potovanju. Orbanov tiskovni predstavnik je potovanje označil za zasebno, kdo je poravnal račun, pa ni znano.