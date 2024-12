Poudarki dneva:



8.00 Fico v Moskvi o oskrbi Slovaške z ruskim plinom

"Najvišji uradniki EU so bili obveščeni o mojem potovanju in njegovem namenu," je dejal Fico in pojasnil, da je bil obisk Moskve odziv na odločitev Kijeva, da s 1. januarjem prekine transport ruskega plina v Evropo prek svojega ozemlja. Ob tem je poudaril, da je bila v ospredju pogovorov oskrba Slovaške z ruskim plinom, govorila pa sta tudi o vojni v Ukrajini, poroča BBC.

To je bil sicer prvi uradni obisk predstavnika Slovaške v Rusiji po začetku ruske agresije na Ukrajino, ki pa je sprožil ostre kritike v slovaški opoziciji.

Robert Fico na obisku pri Vladimirju Putinu. Foto: Reuters

"Premier bi se moral o tranzitu plina za Slovaško pogovarjati v Kijevu," meni vodja stranke Progresivna Slovaška (PS) Michal Simecka. Vodja stranke Svoboda in solidarnost (SaS) Branislav Gröhling pa je obisk označil za sramoto. "Fico se ne obnaša kot vodja vlade suverene države, ampak kot navaden kolaborant," je dodal.

Visoki ukrajinski uradnik je medtem v soboto za Politico ocenil, da Slovaška s trgovanjem z ruskim plinom zasluži približno 500 milijonov dolarjev letno. Prepričan je, da je omenjeni zaslužek v osrčju diplomatskega spora med Bratislavo in Kijevom.

Fico je v četrtek ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil, da mu je ponudil "500 milijonov evrov ruskega premoženja" v zameno za podporo članstvu Ukrajine v zvezi Nato. "Seveda sem rekel 'nikoli'," je dejal. Ukrajinski uradnik pa je premierjeve trditve zavrnil in pojasnil, da je Zelenski v zameno za podporo Slovaške želel, da si ta poišče alternativne vire plina, pri čemer bi Kijev kril njene izgube.

Foto: Reuters

Fico je eden redkih evropskih voditeljev, ki Kremlju ostaja blizu kljub evropskim sankcijam proti Rusiji, sprejetih zaradi ruske vojaške agresije na Ukrajino. Slovaški premier, ki je kritičen do politike EU in Nata glede Ukrajine, se je odločil ustaviti vso vojaško pomoč Ukrajini, je pa dejal, da je Slovaška pripravljena še naprej podpirati Kijev s humanitarno pomočjo.