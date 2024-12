Zelenski zamenjal veleposlanika v Sloveniji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podpisal odloke o razrešitvi in imenovanju več veleposlanikov. Med drugim je odpoklical tudi veleposlanika v Sloveniji Andrija Tarana, na to mesto pa imenoval Petra Bešto.

Med veleposlaniki, ki jih je Volodimir Zelenski odpoklical, je stalni predstavnik Ukrajine pri Združenih narodih Sergij Kislica, Zelenski pa je podpisal tudi ukaz o razrešitvi ukrajinskega veleposlanika na Kitajskem Pavla Rjabikina, poroča spletni portal The New Voice of Ukraine.

Zelenski je imenovanja več kot 30 veleposlanikov napovedal v petkovem večernem nagovoru, je na spletni strani poročala Ukrajinska Pravda. "Odobril sem več kot 30 imenovanj, vključno z Narimanom Dželialom v Turčiji, Alono Hetmančuk pri Natu in Andrijem Melnikom kot predstavnikom Ukrajine pri ZN. Ti in drugi dekreti bodo formalizirani v kratkem v skladu z diplomatskimi postopki," je ob tem sporočil Zelenski.

Iz Litve v Slovenijo

Do menjave prihaja tudi v Sloveniji, kjer bo Andrija Tarana na veleposlaniškem mestu nasledil Peter Bešta, ki je bil doslej veleposlanik v Litvi, poročajo ukrajinski mediji.

Andrij Taran je bil za izrednega in pooblaščenega veleposlanika v Sloveniji imenovan 4. maja 2022, pred tem je bil od marca 2020 do novembra 2021, ko je ponudil odstop s položaja, ukrajinski obrambni minister. Upokojeni generalpodpolkovnik ukrajinskih oboroženih sil je bil v preteklosti med drugim tudi vojaški ataše v ZDA in namestnik vodje obrambne obveščevalne službe.

V okviru preoblikovanja vlade je Zelenski septembra imenoval novega zunanjega ministra, in sicer je na tem položaju dotedanjega Dmitra Kulebo nasledil Andrij Sibiha.