Zelenski pozval k enotnosti med Evropo in ZDA za mir v Ukrajini

"Že od začetka prihodnjega leta potrebujemo enotnost med ZDA in Evropo. To enotnost potrebujemo za dosego miru," je ob prihodu na srečanje z evropskimi voditelji dejal Zelenski, ki meni, da ZDA in Evropa lahko le skupaj ustavita Putina in rešita Ukrajino.

Se lahko Ukrajina upira Rusiji brez ameriške pomoči?

Na vprašanje, ali bi lahko Evropa sama podprla Ukrajino, če bi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump ustavil pomoč, pa je Zelenski dejal, da je "težko podpreti Ukrajino brez ameriške pomoči". Dodal je, da bo o tem govoril s Trumpom, ko bo ta v Beli hiši.

Zelenski je glede današnjih pogovorov še dejal, da se bodo osredotočili na okrepitev pomoči Ukrajini, predvsem na zaščito njenega energetskega sektorja. Ukrajinski predsednik naj bi po pričakovanjih pozval k dodatni vojaški podpori njegovi državi.

Krepitev vojaške in gospodarske podpore Ukrajini

Zelenski se je že v sredo zvečer pred vrhom EU v Bruslju srečal z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem in več evropskimi voditelji. Govorili so o nujni okrepitvi vojaške in gospodarske podpore Ukrajini, je na družbenem omrežju X zapisal Rutte po srečanju.

Predsednik Evropskega sveta Costa pa je pred današnjim zasedanjem poudaril, da je Evropa "pripravljena narediti vse, kar je potrebno, in toliko časa, kot je potrebno", da podpre Ukrajino. "Zdaj v vojni, v prihodnosti v miru," je dodal.

Costa je tudi opozoril, da je v Ukrajini na kocki prihodnost Ukrajincev in Evropejcev. "Mednarodno pravo mora prevladati in invazija mora biti premagana," je dodal. "Nekega dne vas želimo pozdraviti tukaj kot članico Evropske unije," je še zatrdil Costa v navzočnosti Zelenskega.

Današnji pogovori o nadaljnji podpori Ukrajini bodo potekali tudi v znamenju negotovosti pred vrnitvijo Donalda Trumpa v Belo hišo, ki bi lahko zmanjšal ameriško pomoč Ukrajini. Prihodnji odnosi z ZDA bodo ena od tem današnje razprave voditeljev članic Unije o vlogi EU v svetu.