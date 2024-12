Države članice Varnostnega sveta ZN z izjemo Rusije so v sredo izražale zaskrbljenost zaradi dobav orožja iz Severne Koreje Moskvi za napade na Ukrajino. Slovenska predstavnica je dejala, da Severna Koreja sedaj destabilizira kar dve veliki svetovni regiji – Azijo in Evropo.

Britanska vlada je danes napovedala nov paket pomoči Ukrajini v vrednosti 225 milijonov funtov oz. približno 272 milijonov evrov. Do napovedi prihaja po nedavnem obisku obrambnega ministra Johna Healeyja v Kijevu, ki je situacijo v Ukrajini označil za kritično. K nadaljevanju in krepitvi pomoči Ukrajini je pred tem pozval tudi premier Keir Starmer.

Healey se je v sredo v Kijevu sestal z ukrajinskim kolegom Rustemom Umerovim in nato naznanil nov paket pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Pogumni Ukrajinci s svojim nezlomljivim duhom še naprej kljubujejo vsem pričakovanjem. Vendar tega ne zmorejo sami. [...] Okrepili bomo pomoč Ukrajini in zagotovili zmogljivosti, kot so brezpilotni letalniki in strelivo, ki so vključeni v naš novi sveženj pomoči v vrednosti 225 milijonov funtov (272 milijonov evrov)," je dejal.

Napovedani sveženj pomoči predvideva 186 milijonov funtov (225 milijonov evrov) za vojaško opremo, kar med drugim vključuje sisteme za obrambo proti dronom in zaščitno opremo za ukrajinske sile, opremo za zračno obrambo in za ukrajinsko mornarico, navaja dpa.

Britanski obrambni minister je v Kijevu dejal še, da bo Združeno kraljestvo prihodnje leto stopilo v ospredje pri mednarodni podpori Ukrajini, potem ko je premier Keir Starmer nedavno pozval zaveznice, naj ohranijo podporo napadeni državi.

"Pomembno je, da Ukrajini zagotovimo čim močnejši položaj, če bo prišlo do pogajanj, pa tudi če do njih ne bo prišlo," je britanski premier dejal v torek na Norveškem, kjer se je udeležil srečanja voditeljev članic združenih ekspedicijskih sil (JEF).

Parlament v Londonu je medtem v sredo s prepričljivo večino potrdil predlog zakona o finančni pomoči Ukrajini, kar omogoča britanski vladi, da bo Kijevu še naprej zagotavljala posojila ter drugo finančno in vojaško pomoč.

8.15 V Varnostnem svetu izrazi zaskrbljenosti zaradi severnokorejskih dobav orožja Rusiji

Generalna podsekretarka za politične zadeve Rosemary DiCarlo je v razpravi omenila poročanje medijev, da je Severna Koreja Rusiji doslej poslala več kot 13.000 kontejnerjev streliva, raket in orožja ter da je bilo v Rusijo od oktobra napotenih več kot 10.000 severnokorejskih vojakov.

Po podatkih ZDA in Ukrajine so ti vojaki sedaj v ruski regiji Kursk, kjer se borijo proti Ukrajincem. "ZN teh poročil ne morejo potrditi, so pa razlog za zaskrbljenost," je dejala DiCarlo.

Uporabo severnokorejskega orožja za napade na Ukrajino je potrdil izvršni direktor raziskovalnega inštituta Conflict Armament Research. Dejal je, da je bila balistična raketa hwasong-11, ki je 2. januarja zadela Harkov, izdelana leta 2023 v Severni Koreji. Njegov inštitut ugotavlja, da rakete, izdelane v Severni Koreji redno še naprej uporabljajo za napade na Ukrajino.

Namestnica slovenskega veleposlanika Saša Jurečko je dejala, da vpletenost Severne Koreje v vojno v Ukrajini krši resolucije Varnostnega sveta ZN, ki ga je Rusija kot kaže pripravljena spodkopati za svojo kratkoročno vojaško prednost. Posebno zaskrbljenost je izrazila zaradi nedavne izjave ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, da je vprašanje jedrske razorožitve Severne Koreje sedaj zaključeno.

"Severna Koreja ne predstavlja več le regionalnega izziva, temveč hkrati destabilizira dva dela sveta. Skrajni čas je, da preneha svoje provokativne dejavnosti ter se vrne k dialogu in diplomaciji. Rusija pa mora končati nezakonito podporo Severni Koreji," je dejala Jurečko.

Predstavnika Rusije in Severne Koreje sta medtem zavračala vse obtožbe in zatrjevala, da gre za normalno prijateljsko sodelovanje sosednjih držav. Severnokorejski predstavnik Kim Song je zagotovil, da prijateljstvo njegove države z Rusijo daje pozitiven prispevek mednarodni varnosti in se ga ne sme kritizirati.