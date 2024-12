Poudarki dmeva:



7.30 Umrl eden najvišjih generalov ruske vojske

6.35 V VS ZN obsodbe na račun ruske vojne proti Ukrajini

Generalpodpolkovnik Igor Kirilov je v torek zgodaj zjutraj zapuščal stanovanjsko hišo, ko je eksplodirala naprava, skrita v skuterju, je sporočil ruski preiskovalni odbor.

Bomba je vsebovala 300 gramov eksploziva in je bila "upravljana na daljavo", poroča ruska državna tiskovna agencija Tass.

"Improvizirana eksplozivna naprava je imela kapaciteto približno 300 gramov v ekvivalentu TNT. V skladu s smernicami ZN za ocenjevanje škode zaradi eksplozij lahko 300 gramov eksploziva v ekvivalentu TNT razbije majhna okna z razdalje približno 17 metrov ali povzroči škodo na zidanih hišah z razdalje 1,3 metra. Da bi povzročil smrt, bi morala enaka količina TNT eksplodirati približno 1,55 metra od osebe," je agencija citirala uradnika organa pregona.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Ubit naj bi bil tudi Kirilov namestnik. Kirilov je bil zadolžen za ruske sile za jedrsko zaščito – sile za jedrsko, biološko in kemično obrambo.

Kirillov je bil ubit dan po tem, ko ga je ukrajinska varnostna služba (SBU) v odsotnosti obtožila storitve vojnega zločina, in sicer da je Rusija kemično orožje v Ukrajini uporabila več kot 4.800-krat od začetka obsežne ruske invazije februarja 2022.

"Predobravnavna preiskava poteka za dokumentiranje drugih dejstev o kršitvah mednarodnega humanitarnega prava," so v ponedeljek sporočili iz SBU. Ukrajinski polkovnik Artem Vlasiuk je dejal, da so med vojno zaradi zastrupitve s kemikalijami hospitalizirali več kot dva tisoč ukrajinskih vojakov, tri osebe pa so umrle.

Po podatkih SBU ruske sile na ukrajinske vojake z droni odvržejo kemično orožje. Kemične granate sproščajo strupene pline, ki dražijo oči in dihala.

Foto: Reuters

Države članice Varnostnega sveta ZN so v ponedeljek ponovno obsojale rusko agresijo v Ukrajini na posebnem zasedanju o humanitarnih razmerah, ki sta ga sklicali Francija in Ekvador. Slovenska predstavnica Ondina Blokar Drobič je dejala, da ruska vojska namerno cilja civilno infrastrukturo, ob tem pa izrazila skrb za varnost jedrskih objektov.

Namestnica veleposlanika Blokar Drobič je obsodila rusko kampanjo uničevanja ukrajinske civilne energetske infrastrukture. "Ti ogabni napadi niso usmerjeni proti legitimnim vojaškim tarčam in kršijo mednarodno humanitarno pravo," je dodala.

Direktorica financiranja in partnerstev v Uradu ZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti (OCHA) Lisa Doughten je poročala, da se dnevni napadi Rusije na Ukrajino nadaljujejo. Po njenih besedah humanitarno pomoč potrebuje 14,6 milijona prebivalcev Ukrajine, od katerih jih je deset milijonov moralo zapustiti svoje domove.

Na zasedanju so govorili tudi predstavniki držav, ki niso v Varnostnem svetu. Predstavnik Litve je v imenu vseh treh baltskih držav pozval Rusijo, naj spoštuje svoje zaveze v mednarodnem humanitarnem pravu. Posebno pozornost je treba po njegovih besedah nameniti ukrajinskim otrokom, še posebej tistim, ki so jih nezakonito odpeljali iz Ukrajine in dali v posvojitev znotraj Rusije.

Blokar Drobič je dejala, da je bilo samo septembra 1.400 civilnih smrtnih žrtev v Ukrajini, Rusija pa je doslej v več kot tisoč dnevih vojne napadla več kot 2.100 zdravstvenih objektov. Slovenija po njenih besedah izraža posebno zaskrbljenost nad varnostjo ukrajinskih jedrskih objektov.

"Stabilno električno omrežje je nujno potrebno za varnost ukrajinskih jedrskih elektrarn. Jedrska nesreča med vojno bi imela katastrofalne posledice za Ukrajino in širšo regijo. Varnostni svet bi moral storiti vse, da to prepreči," je dejala.

Podobno kritični so bili tudi njeni kolegi, predstavnik Rusije Vasilij Nebenzija pa je Ukrajincem in drugim grozil z novoizvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki da ne bo več tako naklonjen pomoči Ukrajini kot trenutna ameriška vlada.

Vassily Nebenzia Foto: Reuters