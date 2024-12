Ruska varnostna služba je sporočila, da so pridržali 29-letnega moškega iz Uzbekistana, ki je osumljen umora generalpodpolkovnika Igorja Kirilova. V zaslišanju je pojasnil, da so ga rekrutirale ukrajinske posebne službe. Povedal je tudi, da je po navodilih Ukrajine prispel v Moskvo, najel avto ter nadziral Kirilovo rezidenco. Eksplozivno napravo je namestil na skuter in ga parkiral pred stavbo, v kateri je živel Kirilov, poroča BBC.

Poudarki dneva:



6.00 Rutte pred vrhom EU z Zelenskim o podpori Ukrajini

Ruska varnostna služba je sporočila, da so pridržali 29-letnega moškega iz Uzbekistana, ki je osumljen umora generalpodpolkovnika Igorja Kirilova. V izjavi piše, da je v zaslišanju pojasnil, da so ga rekrutirale ukrajinske posebne službe. Povedal je tudi, da je po navodilih Ukrajine prispel v Moskvo in najel avto ter nadziral Kirilovo rezidenco.

Eksplozivno napravo je namestil na električni skuter, ki ga je parkiral pri vhodu v stanovanjsko stavbo, v kateri je živel Kirilov, so sporočili iz FSB.

Generalpodpolkovnik Igor Kirilov, vodja sil za jedrsko, biološko in kemično obrambo (NBC), je bil ubit v torek zgodaj zjutraj pred svojim stanovanjem, potem ko je eksplodirala naprava, skrita v skuterju. Ukrajinski vir je za BBC v torek povedal, da je umor organizirala ukrajinska varnostna služba.

Srečanja se bodo po napovedih tujih tiskovnih agencij med drugim udeležili tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz, italijanska premierka Giorgia Meloni in poljski premier Donald Tusk.

Ti se bodo v četrtek skupaj z drugimi predsedniki vlad in držav članic EU, med katerimi bo tudi premier Robert Golob, sestali na prvem zasedanju pod vodstvom novega predsednika Evropskega sveta Antonia Coste. V ospredju bo nadaljnja podpora Ukrajini v njenem soočanju z rusko agresijo, udeležil pa se ga bo tudi Zelenski.

Po napovedih Coste bo to priložnost, da pošljejo "močno in nedvoumno sporočilo podpore Ukrajini pri doseganju celovitega, pravičnega in trajnega miru".

Razprave o morebitni napotitvi evropskih mirovnih sil v Ukrajino v primeru prekinitve ognja z Rusijo pa po navedbah virov pri EU ne bo, saj po mnenju Coste še ni čas zanjo. Na vrhu se bodo osredotočili na tisto, kar je mogoče za podporo Kijevu narediti v tem trenutku, so dodali.

Ideja o morebitnem pošiljanju evropskih mirovnih sil v Ukrajino se je pojavila, medtem ko je v Evropi v zadnjem času vse pogostejša tema razprav prekinitev ognja v Ukrajini. Novoizvoljeni predsednik Donald Trump je namreč obljubil, da si bo prizadeval za hiter dogovor, potem ko bo januarja prevzel položaj.