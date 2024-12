Potonila dva ruska tankerja: v teku reševanje 29 ljudi, sodelujeta dva helikopterja in vlačilci #video

"Danes sta zaradi neurja v Črnem morju potonila dva tankerja, Volgoneft-212 in Volgoneft-239," je v izjavi zapisala ruska zvezna agencija za pomorski in celinski promet.

Na krovu ene ladje je bila posadka 15 ljudi, na drugi 14. Oba tankerja imata kapaciteto približno 4.200 ton nafte, poroča tiskovna agencija Reuters.

Waves have washed over 2 Russian oil tankers in the Kerch Strait. They are sinking.



Russia is a threat to all of Europe with its old tankers carrying oil and oil products! A catastrophe could happen at any moment! pic.twitter.com/7ULFt6Jo4G