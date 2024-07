Hutiji napadli naftni tanker, odjeknila huda eksplozija #video

Jemenski hutiji so v Rdečem morju napadli naftni tanker Chios Lion, ki pluje pod liberijsko zastavo, je po poročanju agencije Reuters sporočil pomorski informacijski center JMIC. Po napadu naj bi odjeknila močna eksplozija, katere posnetek so objavili hutiji. Oglejte si ga zgoraj.

Plovilo Chios Lion je plulo okoli sto navtičnih milj severozahodno od jemenskega pristaniškega mesta Hodeidah.

Hutiji so ob objavi posnetka eksplozije zapisali, da so ciljali tanker Chios Lion in plovilo Bentley I, ki pluje pod panamsko zastavo. Napad so izvedli kot odgovor na sobotni izraelski zračni napad na mesto Han Junis na jugu Gaze.