Izraelci napadli begunsko taborišče, Hutijevci zadeli tovorno ladjo

Izraelska vojska danes nadaljuje napade na območje Gaze, obenem pa se zaostrujejo razmere na meji med Izraelom in Libanonom. Z juga te države poročajo o smrti civilista in številnih ranjenih v izraelskem napadu. Jemenski hutijevci pa so medtem z najmanj dvema raketama zadeli tovorno ladjo v Adenskem zalivu, nakar je izbruhnil požar. V napadu je bil huje poškodovan mornar, ki so ga oskrbeli in premestili na bližnjo ladjo, so sporočili iz ameriške vojske.

Že v zgodnjih jutranjih urah so prebivalci poročali o izraelskih napadih v več predelih Gaze, zlasti v središču enklave. Tarča naj bi bilo med drugim begunsko taborišče Bureidž, kjer je po navedbah lokalnih medijev, ki jih povzema katarska televizija Al Jazeera, umrl otrok, pet ljudi je bilo ranjenih. Več žrtev naj bi terjali še napadi na območju mesta Gaza.

Razmere se zaostrujejo tudi na meji med Izraelom in Libanonom

Razmere se zaostrujejo tudi na meji med Izraelom in Libanonom, kjer je libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah po smrti svojega visokega poveljnika v izraelskem napadu okrepilo obstreljevanje. V bližini mesta Tir na jugu Libanona je bil danes po poročanju libanonske tiskovne agencije Ani v izraelskem napadu ubit civilist, številni naj bi bili ranjeni.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek na vrhu skupine G7 napovedal skupna prizadevanja z ZDA in Izraelom, da bi zajezili napetosti na izraelsko-libanonski meji. Načrt po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predvideva ustavitev nasilja na obeh straneh in umik elitnih enot Hezbolaha in drugih oboroženih skupin na oddaljenost deset kilometrov od meje.

30 ljudi ubitih v zadnjih 24 urah

Hezbolah naj sicer ne bil pripravljen na pogajanja, dokler ne bo dosežen dogovor o trajni prekinitvi ognja v Gazi. Načrt za ustavitev spopadov, ki ga je konec maja naznanil predsednik ZDA Joe Biden, se še ni uresničil, tako izraelska vlada kot palestinsko islamistično gibanje Hamas pa vztrajata pri nekaterih svojih stališčih.

Izrael je napade na Gazo sprožil po vdoru Hamasa na svoje ozemlje 7. oktobra lani, ko je bilo ubitih približno 1200 ljudi. Še 250 so jih pripadniki gibanja ugrabili. V Gazi jih je po podatkih izraelske vojske še 116, od tega naj bi jih vsaj 40 že umrlo. Tiskovni predstavnik Hamasa Osama Hamdan je sicer v pogovoru za CNN danes dejal, da nihče ne ve, koliko talcev je še živih.

V napadih izraelske vojske na Gazo je bilo medtem doslej ubitih več kot 37.000 ljudi, od tega 30 v zadnjih 24 urah, izhaja iz podatkov ministrstva za zdravje vlade v enklavi, ki jo vodi Hamas.

V hutijevskem napadu na ladjo huje poškodovan mornar

Jemenski hutijevci so v četrtek z najmanj dvema raketama zadeli tovorno ladjo v Adenskem zalivu, nakar je izbruhnil požar. V napadu je bil huje poškodovan mornar, ki so ga oskrbeli in premestili na bližnjo ladjo, so sporočili iz ameriške vojske.

Posadka se še bori s požarom na tovorni ladji, ki je prevažala les, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ladja Verbena je plula pod zastavo Palaua in je bila na poti iz Malezije v Italijo. Je v lasti ukrajinskega podjetja, z njo pa upravlja poljsko podjetje.

"Nadaljnje brezobzirno ravnanje hutijevcev, ki jih podpira Iran, ogroža stabilnost v regiji in življenja pomorščakov v Rdečem morju in Adenskem zalivu," so sporočili iz osrednjega poveljstva ameriške vojske.

Hutijevci so v četrtek sporočili, da so v zadnjih 24 urah izvedli napade na tri ladje, med njimi na Verbeno.

Gre za zadnje v nizu napadov hutijskih upornikov na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu od novembra lani. Hutijevci, ki uživajo podporo Irana, napade izvajajo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi.

Napadi so spodbudili nekatere ladjarske družbe, da se preusmerijo na pot okoli juga Afrike, da bi se izognili tvegani poti čez Rdeče morje, po kateri običajno poteka približno 12 odstotkov svetovne trgovine.

ZDA in Združeno kraljestvo so januarja v odgovor začele povračilne napade na cilje hutijevcev v Jemnu, vendar to ni odvrnilo upornikov, ki so zatrdili, da bodo ciljali ameriška in britanska plovila ter vse ladje, namenjene v izraelska pristanišča.