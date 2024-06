Neznani, domnevno pa ukrajinski hekerji so vdrli v omrežje ene večjih vladnih ruskih televizijskih postaj in gledalcem predvajali posnetek, ki je prikazoval izgube ruske vojske po nekaj več kot dveh letih vojne v Ukrajini. Gledalcem so ob tem zaželeli "Vesel zadnji dan Rusije", v ozadju pa je igrala melodija iz Labodjega jezera, baleta ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega. Šlo je za simboliko, ki je še posebej znana starejšim prebivalcem in prebivalkam Rusije.

Zgornji videoposnetek vsiljenega programa, ki so ga domnevno ukrajinski hekerji predvajali gledalcem ruskega novičarskega programa Rusija-24, katerega lastnik je ruska vlada, ob sporočilu "Vesel zadnji dan Rusije" prikazuje ukrajinski seštevek izgub ruske vojske od začetka invazije Ukrajine 24. februarja 2022.

Gre za številke, ki jih dnevno posodablja več ukrajinskih virov (vir) vključno z obrambnim ministrstvom Ukrajine. Kot hekerji sporočajo gledalcem ruske televizije, je izkupiček oboroženih sil njihove države v nekaj več kot dveh letih vojne v Ukrajini več kot pol milijona mrtvih ali ranjenih vojakov, skoraj osem tisoč uničenih tankov, več kot 15 tisoč uničenih drugih bojnih vozil, skoraj 14 tisoč uničenih artilerijskih sistemov in več kot 840 uničenih sistemov protizračne in protiletalske obrambe.

Ukrajina in Rusija druga drugo že tako rekoč od začetka ruske invazije obtožujeta, da prikrivata dejanske vojaške izgube oziroma lažeta o izgubah nasprotnika. Na fotografiji uničen ruski tank na obrobju Kijeva marca 2022. Foto: Guliverimage

Pesem, ki ima poseben pomen za mnoge Ruse, ki so živeli v Sovjetski zvezi

V ozadju sporočila so plesale balerine, natančneje je šlo za uprizoritev enega najprepoznavnejših delov iz svetovno znanega baleta Labodje jezero, ki ga je v 19. stoletju napisal oziroma skomponiral ruski skladatelj Peter Iljič Čajkovski.

Melodija ima predvsem za nekoliko starejše državljane in državljanke Rusije poseben pomen. V Sovjetski zvezi so jo na državni televiziji namreč predvajali ob štirih izredno pomembnih dogodkih, eden pa velja za prelomnega, saj je pomenil konec sveta, kot so ga poznali takrat:

– novembra 1982, ko je umrl generalni sekretar Komunistične partije Sovjetske zveze Leonid Brežnjev,

– februarja 1984, ko je umrl naslednik Brežnjeva in nekdanji šef sovjetske obveščevalno varnostne agencije Komite državne varnosti ali KBG Jurij Andropov,

– marca 1985, ko je umrl peti generalni sekretar Komunistične partije Sovjetske zveze Konstantin Černenko

– in v najbolj znanem primeru avgusta 1991, ko je najbolj zakrnjenim sovjetskim komunistom spodletel poskus državnega udara proti takratnemu predsedniku in generalnemu sekretarju Sovjetske zveze Mihailu Gorbačovu, dogodek pa je vodil do dokončnega razpada Sovjetske zveze.