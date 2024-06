Izraelska vojska s tanki prodira globlje v Rafo

Izraelska vojska danes nadaljuje intenzivne napade v Rafi na jugu območja Gaze. Po navedbah tamkajšnjih prebivalcev, na katere se sklicujejo tuje tiskovne agencije, izraelske sile zahodni del mesta napadajo s helikopterji in letali iz zraka, pa tudi s topništvom in bojnimi ladjami.

Oboroženo krilo islamističnega gibanja Hamas, Brigade Ezedina Al Kasama, je medtem sporočilo, da na ulicah zahodnega dela Rafe potekajo spopadi med njihovimi borci in izraelskimi vojaki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju tiskovne agencije Reuters je izraelska vojska danes s tanki prodrla globlje v Rafo, zaradi česar so morale številne družine zapustiti domove in začasne nastanitve. Po navedbah tamkajšnjih prebivalcev izraelske sile napredujejo proti četrti Al Mavasi, ki je predvidena kot humanitarna cona, izraelska vojska pa zanika napade na območju.

Zaradi podhranjenosti umrlo 28 otrok, mlajših od petih let

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem potrdila, da je od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani zabeležila 32 primerov smrti zaradi podhranjenosti, od tega 28 med otroki, mlajšimi od petih let. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na družbenem omrežju X še izpostavil, da je mir edina rešitev tako za Zahodni breg kot za Gazo.

Skupno je bilo v vojni v Gazi po najnovejših podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih najmanj 37.232 ljudi, od tega najmanj 30 v zadnjem dnevu. Več kot 85 tisoč ljudi je bilo ranjenih, je danes še sporočilo ministrstvo.