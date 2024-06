Predsednik vlade Robert Golob je pozdravil resolucijo z načrtom za prekinitev ognja v Gazi, ki jo je v ponedeljek sprejel Varnostni svet ZN. Kot je dodal premier, ki se bo danes v Jordaniji udeležil konference o pomoči za Gazo, je Slovenija ponosna na svoj prispevek pri sprejetju resolucije. To so pozdravili tudi na zunanjem ministrstvu.

Varnostni svet ZN je v ponedeljek sprejel resolucijo z ameriškim načrtom za prekinitev ognja v Gazi, ki v več fazah predvideva popolno ustavitev spopadov, izpustitev talcev v zameno za palestinske zapornike, umik izraelskih sil iz Gaze in obnovo enklave.

Glede na besedilo je Izrael predlog sprejel in resolucija poziva palestinsko islamistično gibanje Hamas, naj ga prav tako sprejme. Za resolucijo je glasovalo 14 članic VS ZN, vključno s Slovenijo, Rusija se je vzdržala.

Kot je v ponedeljek zvečer sporočil premier Golob, je Slovenija ponosna na svoj prispevek pri sprejemu resolucije, ki zbuja upanje na mir.

Golob se bo danes udeležil humanitarne konference v Jordaniji

Danes se bo udeležil Gazi posvečene humanitarne konference v Jordaniji, kjer bo glede na napovedi njegovega kabineta z drugimi voditelji, vodilnimi predstavniki ZN in osrednjimi humanitarnimi organizacijami govoril tudi o oblikovanju načrtov o obnovi enklave, k čemur med drugim poziva resolucija.

Sprejetje resolucije so pozdravili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve in obe strani pozvali, naj dogovor sprejmeta in uveljavita. "Takojšnje premirje je prvi korak k doseganju celovite rešitve dveh držav," so dodali v sporočilu na omrežju X.