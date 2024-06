Socialni dialog v okviru ESS bo stekel še ta mesec

Sindikati, delodajalci in vlada so ta teden uskladili besedilo deklaracije o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga, vlada pa je dokument že potrdila, je po seji vlade v Krškem povedal premier Robert Golob. Potrdil je, da bodo socialni partnerji dialog uradno obudili še ta mesec. Po informacijah STA bi lahko ESS zasedal že prihodnji teden.

Predsednik vlade je današnjo vladno točko v zvezi s socialnim dialogom na ravni Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) označil za "simbolično izjemno pomembno". Kot je spomnil, je deklaracija predpogoj za vnovičen zagon tega pomembnega tripartitnega telesa oziroma za to, "da bo dialog tekel čim bolj nemoteno in da bodo tam usklajene rešitve ne samo zavezujoče, ampak predvsem koristne za vse prebivalce Slovenije".

Akt morajo potrditi še organi socialnih partnerjev

Kot je neuradno izvedela STA, je do dokončne uskladitve deklaracije, kot se zdaj imenuje dokument (prej protokol), prišlo na novem neformalnem sestanku kolegija ESS v sredo, del dokumenta pa so tudi spremembe in dopolnitve pravil o delovanju ESS. Akt morajo zdaj potrditi še organi socialnih partnerjev, medtem ko je vlada to torej storila danes. Uradni podpis bo sledil na prvi seji ESS, do katere naj bi lahko prišlo že prihodnji teden.

Iz zadnjega predloga deklaracije izhaja, da bi se socialni partnerji z dokumentom zavezali k doslednemu spoštovanju veljavnih pravil o delovanju ESS, vlada pa posebej, da ne bo sprejemala ali predlagala sprejetja predpisov, ki spadajo v temeljna ekonomska in socialna področja, ne da bi pred tem predlagala njihovo predhodno vsebinsko obravnavo na ESS. Prav tako naj bi vlada v prihodnje vsa gradiva za obravnavo na ESS socialnim partnerjem posredovala pravočasno.

Na ESS usklajena stališča, mnenja in priporočila k delovnim gradivom, osnutkom in predlogom zakonov naj bi povzela v mnenju vlade, po koncu usklajevanja zakona, podzakonskega akta in drugega predpisa v okviru sveta pa bi se podpisalo izjavo o usklajenosti. Iz nje bi bilo nedvoumno razvidno, kaj je usklajeno in kaj ne – ter zakaj posamezen partner temu nasprotuje.

Predlog navaja predvidene vsebinske teme

Predvideno je tudi redno preverjanje spoštovanja deklaracije in pravil ESS. V primeru kršitev naj bi se skušalo zaplet najprej razrešiti v okviru kolegija ESS, ob morebitnem neuspehu pa bi se na zahtevo posameznega socialnega partnerja najpozneje v roku dveh tednov organiziralo tripartitni sestanek z ministrom, pristojnim za socialni dialog, resornim ministrom ali predsednikom vlade.

Predlog deklaracije navaja tudi vsebinske teme, ki bi jih socialni partnerji obravnavali v okviru prvih treh sej ESS. To so področje davčne obravnave napotitev delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev, področje evidentiranja delovnega časa, področje izvajanja in financiranja dolgotrajne oskrbe, področje zdravstvene dejavnosti, področje pokojninskega zavarovanja in področje prenove davčne zakonodaje.

ESS, ki po splošnem prepričanju pomembno prispeva h krepitvi socialne pravičnosti in socialnega miru ter je bistvenega pomena za socialno-ekonomski razvoj, je blokiran od julija lani, ko so ga zapustili delodajalci. Kot razlog za to so navedli vladne kršitve pravil ESS, med drugim sprejemanje zakonskih predlogov mimo ESS. Socialni partnerji so se konec aprila ob 30-letnici vzpostavitve tega organa dogovorili za pripravo protokola o sodelovanju, ko bi bil ta podpisan, pa naj bi ESS vnovič zasedal. Minister za delo Luka Mesec je tedaj izrazil upanje, da bi tripartitni svet zasedal že maja, nov cilj je torej junij.