Grošelj pojasnil okoliščine svojega odhoda iz Gibanja Svoboda. Tako se je odzval Golob. #video

Klemen Grošelj aprila razlogov za umik z liste največje vladne stranke ni želel komentirati. K današnjemu pojasnjevanju okoliščin oblikovanja kandidatne liste pa ga je spodbudil ljubljanski župan Zoran Janković, in sicer s tem, ko je nedavno podprl srbskega predsednika Aleksandra Vučića na tamkajšnjih lokalnih volitvah.

Še januarja je premier Robert Golob na Grošlja "zelo močno računal" v volilni kampanji in kot kandidata za najvišje funkcije v Bruslju, je navedel Grošelj. Marca se je to spremenilo. Golob ga je po njegovih besedah namreč seznanil s tem, da so ga postavili na osmo mesto, ki naj bi ga Golob označil za neizvoljivo, kar je Grošelj zavrnil. Golob mu je ponudil več položajev za to, da na "neizvoljivem mestu" tudi ostane, trdi Grošelj.

Srbski predsednik je Grošlja označil za enega od sovražnikov Srbije

Spomnil je, da je srbski predsednik Aleksandar Vučić Grošlja januarja označil za enega od sovražnikov Srbije. Grošelj je bil namreč eden od opazovalcev srbskih parlamentarnih volitev. Na besede Vučića se slovenska politika ni odzvala. "Molk včasih pove več kot tisoč besed," je dejal Grošelj.

Golob je po besedah Grošlja od njega zahteval, naj javno zanika navedbe o vmešavanju srbske politike v oblikovanje liste Svobode, kar je Grošelj zavrnil, saj okoliščin oblikovanja liste ni poznal.

Premier Golob je v sredo dejal, da k špekulacijam, da sta na oblikovanje njihove liste vplivala Vučić in Janković, "nima česa dodati". Župan Janković pa je v torek špekulacije, da je s svojimi poznanstvi vplival na oblikovanje liste Svobode, označil kot "veliko neumnost". Poudaril je, da Vučić z njim o Grošlju na temo oblikovanja liste ni komuniciral. Nosilka liste Gibanja Svoboda Irena Joveva pa je danes dejala le, da volivci res nimajo nič od vztrajanja pri navedbah brez dokazov, sicer pa Grošlju, s katerim sta v tem mandatu sodelovala kot evropska poslanca, želi vse dobro na volitvah.

Grošlju je na novinarski konferenci podporo izrazila tudi nepovezana poslanka in kandidatka Zelenih Slovenije Mojca Šetinc Pašek, sicer nekdanja poslanka Gibanja Svoboda. Dejala je, da o ozadjih oblikovanja ne želi špekulirati, da pa so na podlagi poročanja srbskih medijev očitno "neka ozadja od Roberta Goloba do ljubljanskega župana Zorana Jankovića".

Premier Robert Golob se je na vprašanje o Grošlju odzval tudi na novinarski konferenci po seji vlade in obisku posavske regije. Kot je povedal, je Grošljeve besede že večkrat zanikal. "Ne vem, v kateri točki jih moram zanikati še enkrat. To največ pove o njem samem. Zelo mi je žal, da se pred evropskimi volitvami namesto z vsebino ukvarjamo z izjavami posameznikov o njihovi pomembnosti. Mislim, da je škoda časa," je poudaril.

