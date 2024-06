"Tekma ni končana, dokler ni končana. Verjamem, da so se v zadnjih dveh tednih vsi lahko prepričali v vrednote, ki jih zagovarja stranka SDS, in iskreno verjamem, da to ni pravi obraz Slovenije, ki ga želimo kazati v Evropi. Prepričan sem, da se bo to v nedeljo pokazalo tudi na volitvah," je na drugem medijskem zajtrku stranke Gibanje Svoboda poudaril njen predsednik in premier Robert Golob. Želi si visoke volilne udeležbe, s katero bi po njegovem mnenju pokazali, da Slovenija ne popušča desnim populizmom in da verjame v temeljne vrednote EU.

Drugi medijski zajtrk stranke Gibanje Svoboda je minil v znamenju včerajšnjega priznanja Palestine in evropskih volitev. Smo namreč v ciljni ravnini in znani so že prvi rezultati predčasnih volitev. Udeležba je precej višja kot na zadnjih evropskih volitvah pred petimi leti. Prvi dan predčasnega glasovanja je svoj glas oddalo 18.810 volivcev oziroma 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, medtem ko se je pred petimi leti predčasnega glasovanja udeležilo 8.052 volivk in volivcev oziroma 0,47 odstotka vseh volilnih upravičencev. Svoj glas na predčasnih volitvah lahko oddate še danes in jutri.

"Verjamem, da so ljudje v tem zadnjem mesecu videli in uvideli, kdo je na napačni strani zgodovine in s tem tudi na napačni strani prihodnosti in kdo ni. Volilna nedelja oziroma že zdaj predčasne volitve so izredno pomembne, zato še enkrat pozivam državljanke in državljane, da se zavedajo, kako zelo pomembno je, kdo sedi v Evropskem parlamentu in kdo sooblikuje EU, s tem pa tudi Slovenijo. EU je lahko močna toliko, kolikor je enotna. Slovenija pa je v EU lahko samo še močnejša in mi smo tisti, ki, verjamem, bomo lahko poskrbeli za točno to," je poudarila aktualna evropska poslanka in nosilka liste Irena Joveva.

"Dvajset let v EU pomeni veliko turbulenc, a če potegnemo črto, pomeni tudi veliko dobrobit za Slovenijo. Na naši generaciji je, da to omogočimo še za nadaljnjih 20 in več let, na mlajši generaciji pa je, da aktivno participira v EU. Zdi se mi krasno, da so na listah mladi ljudje, ki imajo neko drugo energijo, in da so na listah tudi izkušeni poslanci, ki so jim lahko v oporo. Po mojem mnenju je takšna mešanica idealna, torej tako, kot je svojo listo zastavilo GS," pa je prepričan kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel.

Predsednik vlade Robert Golob s kandidatom za evropskega komisarja Tomažem Veselom Foto: Gibanje Svoboda/Facebook

Zadnje javnomnenjske raziskave zmago napovedujejo stranki SDS, ki bo predvidoma osvojila štiri mandate, dva manj se obetata Gibanju Svoboda, kjer pa svojih ambicij po še enem sedežu več v evropskem parlamentu ne skrivajo.

"Vedno smo zadovoljni s tem, kar nam volivke in volivci namenijo. Včasih nam namenijo več, kot smo pričakovali, in verjamem, da bo zdaj podobno. A pomembnejše kot to, kaj bodo volivke in volivci namenili GS, je pomembno, kaj bomo sporočili Evropi. Želim si, da so ljudje, ki nas predstavljajo v Evropi, ljudje, na katere smo lahko ponosni, in ne ljudje, ki se po videopovezavi pogovarjajo z zamaskiranimi skrajneži. Zame to niso ljudje, za katere bi si želel, da nas predstavljajo v EU ali kjerkoli drugje," je poudaril premier Robert Golob.

"Nočemo, da nas v Evropi predstavljajo ljudje, ki širijo laži in strah, ampak tisti, ki verjamejo v demokracijo, vladavino prava in socialno državo," je še poudaril.

Golob: Priča smo bili popolni izpraznjenosti naše opozicije

Beseda je tekla tudi o včerajšnjem priznanju Palestine, s katerim je Slovenija, tako meni Golob, na pravi strani zgodovine.

"Evropa je v zadnjih dveh letih žal prišla do točke, ko voditelji namesto tega, da bi zagovarjali mir, prevečkrat zagovarjamo vojno. Mislim, da je skrajni čas, da to prenehamo. V Bruslju se že šest mesecev borim, da začnemo govoriti o miru na vseh vojnih žariščih. Nisem prav preveč uslišan. Vojna retorika je v Bruslju postala del vsakdana in to je zelo narobe. To se kaže tudi v tem, da smo ne glede na to, da smo enotni pri obrambi Ukrajine, žal zelo razcepljeni pri obrambi Palestine. Včeraj se je to pokazalo tudi v parlamentu. Ta koalicija je pokazala, da je na strani miru, zato sta ta koalicija in ta vlada na pravi strani zgodovine. Edino mir je tisti, ki lahko prinese napredek in blagostanje za prebivalce," je prepričan predsednik vlade.

"Z visoko volilno udeležbo na evropskih volitvah lahko Slovenke in Slovenci pokažemo, da ne nasedamo desnim populizmom in verjamemo v mir. To je tudi sporočilo, ki ga mora Slovenija poslati v Evropo," je poudaril predsednik vlade Robert Golob. Foto: Gibanje Svoboda/Facebook Ob tem je spomnil na ravnanje opozicije, ki je izredno sejo DZ obstruirala. "Včeraj smo bili v parlamentu priča jasni demonstraciji vrednot in načel tistih strank, ki se imajo za stranke, ki poosebljajo vrednote Evrope. Resnica ne bi mogla biti dlje od tega. Včeraj smo bili priča popolni izpraznjenosti naše opozicije. Izpraznjenosti na področju človečnosti in izpraznjenosti na področju kakršnegakoli argumenta, zakaj bi nekemu narodu odrekali tisto pravico, ki smo jo mi sami pridobili pred 33 leti, in še danes se spomnimo hvaležnosti ob vsakem priznanju, ki smo ga dobili iz tujine," je povedal Golob. Po njegovih besedah je Slovenija ob včerajšnjem priznanju Palestine deležna čestitk, o tem, kdo jih je izrazil, pa ni želel govoriti.

"Pretvarjamo se, kot da priznanje ne spremeni ničesar, a v resnici palestinskemu narodu takšno priznanje pomeni največ. Da tega ne razume nekdo, ki se hkrati še okiti kot edini zaslužen za našo osamosvojitev, je ne samo paradoks zgodovine, ampak kaže na popolno nerazumevanje stanja v današnjem času in v tem, kaj je pomembno v narodnem razvoju," je bil kritičen premier.