Za posebne oblike glasovanja lahko zaprosite samo še danes

Pred nedeljskimi evropskimi volitvami in posvetovalnimi referendumi je še danes mogoče zaprositi za nekatere posebne oblike glasovanja. Volivci lahko oddajo vlogo za glasovanje na voliščih omnia in za glasovanje na domu. Do četrtka pa je še mogoče glas oddati predčasno.

Volivci, ki želijo v nedeljo glasovati zunaj okraja stalnega prebivališča, se morajo za tak način glasovanja prijaviti, rok za to se izteče danes. Po državi bo v nedeljo odprtih 55 t. i. volišč omnia na sedežih okrajnih volilnih komisij oziroma upravnih enot, v Ljubljani pa bodo volivci lahko glas oddali na Gospodarskem razstavišču.

Na voliščih omnia bodo lahko glasovali tudi volivci, ki v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, bi pa želeli glas oddati v Sloveniji. Tudi ti volivci morajo to Državni volilni komisiji sporočiti še danes.

Prav tako se danes izteče rok, do katerega je mogoče zaprositi za glasovanje na domu. To je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, obvestilu pa morajo priložiti zdravniško potrdilo. V nedeljo jih bo na domu obiskal t. i. leteči volilni odbor.

Danes in v četrtek je še mogoče glasovati predčasno

Medtem bo še danes in v četrtek med 7. in 19. uro mogoče glasovati predčasno, in sicer na 97 voliščih, ki so jih v posameznih okrajih določile okrajne volilne komisije. V Ljubljani je predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev na Gospodarskem razstavišču.

V nedeljo bodo volivci na evropskih volitvah med 11 kandidatnimi listami izbirali devet poslancev iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Hkrati bodo na treh posvetovalnih referendumih odgovarjali na štiri referendumska vprašanja: o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje.