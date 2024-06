Blokada glasovanja državljanom Slovenije, Poljske in Romunije v BiH na evropskih volitvah je nesprejemljiva, sta danes ločeno ocenili predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je Fajon dodala, da je ministrstvo danes na pogovor poklicalo začasno odpravnico poslov BiH v Sloveniji in ji izrazilo protest.

"Evropski parlament je edina neposredno voljena institucija v EU, poslanke in poslance na ta način volimo šele od leta 1979. Z odhodom na volitve smo del odločanja o prihodnji usmeritvi EU, zato je onemogočanje udeležbe na volitvah nedopustno," je v sporočilu za javnost dejala Pirc Musar.

Poudarila je, da je Slovenija ena najaktivnejših držav pri podpori BiH na njeni evropski poti. "Tudi v sedanjem sklicu Evropskega parlamenta smo si uspešno prizadevali, da BiH dobi evropsko prihodnost. Zato obžalujem nerazumljivo onemogočanje soglasja za izvedbo EU volitev na slovenskem veleposlaništvu v Sarajevu s strani ministrov iz vrst entitete Republike Srbske," je dodala.

"Z odhodom na volitve smo del odločanja o prihodnji usmeritvi EU, zato je onemogočanje udeležbe na volitvah nedopustno," je v sporočilu za javnost dejala predsednica države Nataša Pirc Musar. Foto: X/@nmusar/Urad predsednice republike Pirc Musar je ob tem opozorila, da tovrstne poteze dodatno zavirajo evropski napredek Bosne in Hercegovine, in izrazila pričakovanje, da bo BiH spoštovala vladavino prava, so še sporočili iz urada predsednice republike.

Odzvalo se je tudi zunanje ministrstvo

"Zunanje ministrstvo je že sporočilo, da gre za nesprejemljivo potezo vlade v BiH, ki je v nasprotju z vsemi temeljnimi vrednotami EU ter nenazadnje tudi v nasprotju s prijateljskimi odnosi med državama in ustaljenimi praksami, ko gre za izvajanje volitev," pa je danes pred glasovanjem na predčasnih volitvah poudarila Tanja Fajon in ravno tako spomnila, da je BiH dobila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj za članstvo v EU.

Naznanila je, da so danes na pogovor poklicali začasno odpravnico poslov BiH v Sloveniji in ji izrazili protest. Poudarila je, da tako slovensko veleposlaništvo v BiH kot zunanje ministrstvo iščeta možnosti, kako državljankam in državljanom Republike Slovenije v BiH omogočiti udeležbo na evropskih volitvah.

V evropske volitve vmešali genocid v Srebrenici

Ob tem je Fajon odločitev BiH označila za spolitizirano potezo, saj je v razpravo vnesla glasovanje o resoluciji ZN o genocidu v Srebrenici.

Vlada BiH namreč v ponedeljek ponovno ni dosegla potrebnega konsenza, ki bi omogočil, da bi državljani Slovenije, Poljske in Romunije na evropskih volitvah 9. junija lahko glasovali na veleposlaništvih svojih držav.

Svet ministrov predloga že na prvem glasovanju prejšnji teden ni podprl, ker so mu nasprotovali ministri iz Republike Srbske zaradi podpore treh držav resoluciji ZN o genocidu v Srebrenici.

Po podatkih slovenskega notranjega ministrstva je sicer za evropske volitve v posebni volilni imenik vpisanih 1977 volilnih upravičencev – slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v Bosni in Hercegovini.