EU: Reforme naj izvaja BiH, uporaba pooblastil visokega predstavnika je skrajni ukrep

Odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta o uvedbi tehničnih sprememb volilnega zakona BiH je naletela na mešane odzive. V Bruslju so BiH pozvali, naj reforme izvaja sama, ter opozorili, da bi visoki predstavnik svoja pooblastila moral uporabljati kot skrajni ukrep. ZDA so njegovo odločitev pozdravile.

Iz urada visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella so v torek v izjavi za javnosti spomnili, da bi visoki predstavnik mednarodne skupnosti svoja pooblastila moral uporabljati le kot skrajni ukrep proti nepopravljivim nezakonitim dejanjem.

Dodali so, da pričakujejo, da bodo oblasti v BiH izvedle potrebne reforme, s katerimi bodo zagotovile izvedbo volitev v skladu z evropskimi standardi in preglednost financiranja političnih strank.

ZDA so odločitev Schmidta pozdravile in jo pripisale neuspehu političnih strank v BiH, da to storijo same.

"Njihov neuspeh je razlog, da je visoki predstavnik moral ukrepati. Ključno je zagotoviti, da so volitve svobodne in poštene ter da državljani BiH vedo, da bodo njihove glasovnice preštete tako, kot so jih oddali," so v torek sporočili z veleposlaništva v Sarajevu na družbenem omrežju X.

Schmidt je v torek v skladu z napovedmi sporočil, da na podlagi svojih pooblastil uvaja tehnične spremembe volilnega zakona BiH. Pojasnil je, da želi z njimi zagotoviti svobodne in poštene volitve ter njihovo integriteto. Prepovedal je tudi kandidaturo obsojenim vojnim zločincem.

Bošnjaški politični voditelji so spremembe pozdravili, srbski in hrvaški politični voditelji v BiH pa so bili do njih kritični.

Srbska članica predsedstva BiH Željka Cvijanović je v torek ocenila, da so spremembe klofuta demokratičnemu procesu in evropski poti BiH. V vodilni stranki Hrvatov HDZ BiH pa so jih danes označili kot popolnoma nepotrebne in nesprejemljive, saj da vsiljevanje sprememb od visokega predstavnika spravlja na slab glas vse dosedanje pozitivne učinke parlamentarne večine, poroča sarajevski portal Klix.

Volilni zakon spada v paket reform, ki jih mora BiH izpolniti na svoji evropski poti. Čeprav BiH vseh pogojev še ni izpolnila, ji je EU decembra 2022 v luči vojne v Ukrajini podelila status kandidatke, Evropski svet pa je pretekli teden na priporočilo Evropske komisije prižgal tudi zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj.