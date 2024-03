Schmidt prepovedal kandidaturo vojnih zločincev na volitvah v BiH

V skladu z napovedmi je visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt danes uvedel tehnične spremembe volilnega zakona Bosne in Hercegovine. Z njimi, kot je dejal, želi zagotoviti svobodne in poštene volitve ter njihovo integriteto. Med drugim je prepovedal kandidaturo obsojenim vojnim zločincem.

Schmidt je obžaloval, ker je v skladu s svojimi pooblastili moral namesto domačih politikov uvesti spremembe, o katerih govorijo že od leta 2010. Poudaril je, da to niso končne spremembe volilnega zakona, in domače politike pozval k nadaljnjim spremembam, če menijo, da so potrebne.

Z uvedenimi tehničnimi spremembami želi zagotoviti pravilno glasovanje in štetje volilnih glasov, BiH pa podpreti pri približevanju Evropski uniji, je dejal po poročanju sarajevskega portala Klix.ba.

Okrepljena bosta nadzor in identifikacija volivcev

Povedal je, da bo v skladu s spremembami državna volilna komisija imenovala predsednike volilnih odborov in da bodo odbori postali profesionalni. Uvedli bodo videonadzor in skenerje za volilne lističe, okrepili identifikacijo volivcev. Elektronskega glasovanja ne bo, bodo pa papirnate volilne lističe elektronsko skenirali in prešteli. S tem bodo onemogočili njihovo zamenjavo in prirejanje izidov, je dodal. Ob tem je napovedal, da teh sprememb sprva ne bodo uvedli na vseh voliščih, ampak da bo šlo za pilotni projekt.

Poudaril je tudi, da je izpolnil obljubo, ki jo je dal lani v Srebrenici ob obletnici genocida sil bosanskih Srbov nad Bošnjaki julija 1995, da je nesprejemljivo, da obsojeni vojni zločinci lahko v BiH kandidirajo na volitvah in zasedajo javne položaje, poroča portal N1 BiH.

Nujnost uvedbe sprememb je utemeljil tudi s tem, da bodo volitve v BiH že čez pol leta. Poudaril je, da gre za zakon volivcev, s katerim želi prispevati k temu, da bi mladi želeli ostati v BiH.

Odzivi po pričakovanjih nasprotujoči

Spremembe je že pozdravil zunanji minister BiH Elmedin Konaković, ki je dejal, da končno omogočajo, da odločajo volivci in ne tisti, ki preštevajo glasove. Pozdravilo jih je tudi ameriško veleposlaništvo.

Predstavniki entitete Republike Srbske, ki Schmidta ne priznavajo kot visokega predstavnika, pa so bili pričakovano kritični. Srbska članica predsedstva BiH Željka Cvijanović je ocenila, da so spremembe "klofuta demokratičnemu procesu in evropski poti BiH", pa tudi EU.