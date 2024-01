Za povratnike v BiH miru in sožitja ni. Poročajo o nizu napadov in incidentov.

"Takšna dejanja ne ogrožajo le varnosti in blaginje povratnikov, temveč so tudi resna grožnja za naložbe, integracijo v EU in vsesplošno blaginjo celotne države," so v zvezi z napadi zapisali v uradu predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

"Takšna dejanja ne ogrožajo le varnosti in blaginje povratnikov, temveč so tudi resna grožnja za naložbe, integracijo v EU in vsesplošno blaginjo celotne države," so v zvezi z napadi zapisali v uradu predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

V Bosni in Hercegovini se je v preteklih dneh zvrstil niz incidentov in napadov na bošnjaške izseljence, ki so se vrnili v Republiko Srbsko, tako imenovane povratnike, in tudi na srbske povratnike v drugi entiteti, Federaciji BiH. Incidente sta v sredo ostro obsodila tako visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt kot veleposlaništvo ZDA.

Nadzorne kamere na hišah Bošnjakov v Vlasenici in Potočarih v Republiki Srbski so po poročanju medijev v BiH posnele provociranje povratnikov z žaljivimi vzkliki in streli. Incidenti so se zgodili v soboto, na pravoslavni božič oziroma dva dni pred obeleževanjem dneva Republike Srbske, ki ga je ustavno sodišče BiH razglasilo za neustavnega.

Avtomobili s srbsko zastavo so ob pravoslavnem božiču v koloni vozili na relaciji med krajema Bratunac in Srebrenica v Republiki Srbski. Ko je šla kolona skozi naselje bošnjaških povratnikov v Vlasenici, so se iz nje slišali žaljivi vzkliki. Kasneje so se v javnosti pojavili tudi videoposnetki, ki razkrivajo uporabo strelnega orožja pred hišami povratnikov v Potočarih pri Srebrenici.

Incident so v soboto zabeležili tudi v Mostarju v Federaciji BiH, ko so kamenjali hišo ene od prebivalk srbske narodnosti.

Foto: Bojan Puhek

V uradu visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta so v sredo opozorili, da so vznemirljivi incidenti z namenom ustrahovanja povratnikov, ki so jih v preteklih dneh zabeležili v različnih delih BiH, v popolnem nasprotju z napredkom v zadnjih treh desetletjih povojnega okrevanja BiH.

"Te skrb vzbujajoče incidente podžiga vse izrazitejši nacionalistični diskurz, vključno s tistim okoli neustavnega obeleževanja 9. januarja. Takšna dejanja ne ogrožajo le varnosti in blaginje povratnikov, temveč so tudi resna grožnja za naložbe, integracijo v EU in vsesplošno blaginjo celotne države," so zapisali. Oblasti Republike Srbske so obenem pozvali, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za boj proti kakršnikoli obliki nasilja, diskriminacije ali ustrahovanja katerekoli skupnosti.

Nesprejemljivost tovrstnih incidentov

Nedavne primere nasilja in ustrahovanja v BiH so v sredo ostro obsodili tudi na ameriškem veleposlaništvu v Sarajevu in jih označili za nesprejemljive.

Na družbenem omrežju X so poudarili, da ZDA obsojajo vsa dejanja nasilja in nestrpnosti. "Ta dejanja spodkopavajo družbeno kohezijo ter ogrožajo varnost in stabilnost BiH," so sporočili. Dodali so, da so oblasti BiH na vseh ravneh, zlasti pa politični voditelji države, odgovorni za spodbujanje okolja, ki spodbuja spravo.

V preteklih letih so v BiH po navedbah portala N1 BiH zabeležili najmanj 120 incidentov, v katerih so bili tarča napadov povratniki v Republiko Srbsko, napadi pa so vedno pogostejši tudi v Federaciji BiH. Parlament BiH je zato septembra lani na nujni seji sprejel sklep o oblikovanju delovnega telesa, ki naj bi predlagal ukrepe za zaščito in varnost povratnikov, a jih do zdaj še niso predstavili.