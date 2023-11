Poklukar ob obisku ministra za varnost BiH pozval k podpisu dogovora s Frontexom

Varnost v Evropi je trenutno na preizkušnji, je danes ob obisku ministra za varnost Bosne in Hercegovine Nenada Nešića poudaril notranji minister Boštjan Poklukar. V luči izrednih migracijskih razmer v regiji je izpostavil potrebo po krepitvi sodelovanja med ministrstvoma in policijama obeh držav ter BiH pozval k podpisu dogovora s Frontexom.

"Varnost je v temu trenutku na preizkušnji. Dogajanje na Bližnjem vzhodu je nepredvidljivo in samo sodelovanje med članicami Evropske unije in državami Zahodnega Balkana lahko prepreči kakršnekoli grožnje na področju terorizma, radikalizacije in upravljanja nezakonitih migracij," je poudaril Poklukar.

Nešić je opozoril, da BiH ni članica EU, a da je vseeno od nje odvisna varnost in stabilnost celotne Evrope. Pojasnil je, da so bile izredne migracijske razmere na Zahodnem Balkanu osrednja tema njunih pogovorov, ministra pa sta skupaj izpostavila potrebo po krepitvi policijskega sodelovanja ter izmenjave informacij in operativnih podatkov med ministrstvoma in policijama.

V luči tega sta izrazila željo po vzpostavitvi videokonference šefov policij obeh držav, s ciljem hitrejše izmenjave informacij. Poklukar pa je predlagal tudi srečanje predstavnikov Slovenije, Italije in Hrvaške v Sarajevu.

Pristop k Frontexu do konca leta?

Prav tako je pozval k čimprejšnjemu podpisu dogovora med BiH in Frontexom. "Gre namreč za pomembno nalogo BiH pri približevanju evropskim standardom in integraciji v EU," je pojasnil. Glede dogovora je Nešić opozoril na zapletenost postopkov in zakonodaje v BiH, vseeno pa je optimističen, da bo dogovor s Frontexom dosežen do konca leta.

Poklukar je izpostavil, da bo Slovenija še naprej tesna zaveznica BiH na njeni poti v EU in Nato. "Na vseh ravneh si prizadevamo, da bi Evropski svet decembra sprejel odločitev o začetku pristopnih pogajanj," je dodal.

Prav tako je naznanil, da prihodnji teden v Slovenijo prihaja notranji minister Romunije Catalin Predoiu, Slovenija pa bo ob obisku ponovno podprla vstop Romunije v schengensko območje.

Skupaj z Nešićem sta poudarila, da sta državi pomembni gospodarski partnerici, BiH pa je tudi največja posamična prejemnica slovenske razvojne pomoči.

Poklukar se je zahvalil BiH za hitro pomoč ob avgustovskih poplavah v Sloveniji. Nešić pa je ponovno izrekel sožalje državljanom Slovenije, ki so jih prizadele letošnje poplave in dodal, da ima Slovenija v BiH vedno prijatelje, ki so pripravljeni pomagati.