Črna gora s Frontexom podpisala sporazum o mejnem sodelovanju

Črna gora in evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex sta danes podpisala posodobljen sporazum o upravljanju meja, s katerim si želijo zmanjšati število nezakonitih prehodov meja. Pripadniki Frontexa sicer že delujejo na črnogorski meji s Hrvaško, to pa bo zdaj veljalo tudi za meji s Srbijo in Albanijo, so sporočili z Evropske komisije.