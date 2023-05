Poklukar v Severni Makedoniji poudaril pomen Frontexovega sporazuma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poklukar in Jušić sta na slovesnosti ob dnevu makedonske policije v nedeljo čestitala makedonskim kolegom in se zahvalila za zelo dobro sodelovanje s Slovenijo, dvodnevni obisk pa sta zaključila z udeležbo na odprtju evropske regionalne konference Interpola na Ohridu.

Notranji minister Boštjan Poklukar je ob obisku v Severni Makedoniji v nedeljo izrazil zadovoljstvo, da je aprila začel veljati sporazum evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex s Severno Makedonijo. Po njegovi oceni bi lahko agencija še več pomagala obremenjenim državam na zunanji meji EU, so danes sporočili z notranjega ministrstva.

Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić sta se v nedeljo na območju mejnega prehoda Gevgelija srečala s slovenskimi policisti, ki delujejo v okviru Frontexa.

Frontex je namreč aprila z več kot sto mejnimi policisti začel pomagati makedonski policiji pri nadzoru zunanje meje EU ter pri obvladovanju nedovoljenih migracij in čezmejnega kriminala. Trenutno v Severni Makedoniji deluje šest slovenskih policistov.

Pomoč pri varovanju že dobrih sedem let

Slovenska policija je od januarja 2016 vseskozi prisotna na območju Severne Makedonije, kjer pomaga pri varovanju makedonsko-grške meje in s tem pri obvladovanju nedovoljenih migracij, so še sporočili z ministrstva.

Za učinkovito upravljanje migracij je treba polno izkoristiti okrepljene mandate agencij EU, zato spodbujamo sklepanje sporazumov med agencijami in partnerskimi državami, so zapisali. "Čeprav se je z novo uredbo o evropski mejni in obalni straži agenciji Frontex razširil mandat delovanja, ta še ni izčrpan v zadostni meri," je dejal Poklukar.

Ob robu delovnega obiska v Severni Makedoniji je Poklukar imel dvostransko srečanje z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Nenadom Nešićem, ki mu je predstavil trenutne varnostne razmere v svoji državi, so še sporočili z ministrstva.